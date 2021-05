Dalle Alpi biellesi a Roma in bici, la nuova avventura del Macchie: “Con me, Sarah e un gomitolo di lana...”

Percorrere in bicicletta circa 700 chilometri di percorso, dalla Piazza Duomo di Biella fino all'Altare della Patria di Roma, (ri)scoprendo le bellezze della nostra penisola all'insegna del movimento lento.

Questa la nuova avventura di Marco Macchieraldo, che avrà inizio nella mattinata di oggi, 31 maggio, dal cuore pulsante della città laniera: al suo fianco, ci sarà Sarah Avagnina. “Sono trascorsi 5 anni dall'ultimo viaggio e sono emozionato come allora – confida la guida escursionista biellese, già protagonista in passato di simile imprese – Non è la prima volta che mi capita di viaggiare in Italia a bordo di una bici, in solitaria o in compagnia di appassionati. Questa volta sarò l'accompagnatore di una cara amica che recentemente si è avvicinata al mondo delle due ruote e ha voluto mettersi alla prova chiedendo il mio aiuto. Io le sarò accanto, supportandola ogni giorno. Il mio compito? Farle vivere nuove sensazioni che non ha mai provato tenendo sempre presente che la volontà e la determinazione sono gli ingredienti base per affrontare una simile esperienza”.

Insieme alla coppia, sarà presente un compagno di viaggio molto particolare: “Un gomitolo di lana di color giallo che unirà le Alpi biellesi e la capitale del nostro paese – sottolinea il Macchie - Sarà il simbolo della ripartenza che porteremo in giro per l'Italia”. La partenza è prevista per questa mattina, intorno alle 8.30, all'ombra della gigantesca Penna Alpina realizzata dall'artista Paolo Barichello. “Si avverte sempre un po' di emozione alla vigilia di ogni viaggio ma sono sicuro che la tensione, fin qui accumulata, si scaricherà lungo il tragitto – spiega Macchieraldo – 120 saranno i chilometri che percorreremo ogni giorno ma nessuno ci impedisce di farne meno. E se dovesse piovere siamo attrezzati con il giusto abbigliamento e non mancherà mai il supporto tecnico dell'azienda Bi-Bike di Vigliano Biellese”.

Il percorso abbraccerà le campagne piemontesi, la Liguria, il Passo del Bracco, la Toscana fino ai laghi di Bolsena e Bracciano, con Roma tappa finale. “L'importante è godersi questa avventura e osservare le peculiarità che ogni paesaggio o borgo antico saprà trasmetterci – afferma - Ogni sera, intorno alle 19, verrà pubblicata sulla mia pagina Facebook 'Il Macchie' una piccola diretta della giornata dove verranno raccontate curiosità e aneddoti della giornata: cose semplici come la quantità d'acqua bevuta, gli incontri avuti, i luoghi visitati, i profumi avvertiti durante il viaggio. Forse, non sarà solo un viaggio di riscoperta dell'Italia ma anche di noi stessi”.