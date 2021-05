Asl Biella, Mosca: "Grazie a Poggio per il suo operato. Auguri al nuovo direttore Sanò"

"Ritengo doveroso esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal Commissario Poggio che si è sempre dimostrato all’altezza del compito assegnatogli e disponibile nei confronti delle richieste provenienti dal territorio". A parlare è il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte, Michele Mosca, in merito all'arrivo del nuovo direttore generale di Asl Biella, Mario Scipione Sanò, e del conseguente congedo del commissario Asl Diego Poggio.

"Purtroppo - prosegue il consigliere regionale biellese - sulla sua riconferma ha influito l’avviso di garanzia ricevuto in relazione alla vicenda dei “furbetti del vaccino”. Esprimo viva soddisfazione per la nomina del dottor Sanò che era tra i nomi che l’Assessore Icardi, a cui va il mio personale ringraziamento, mi aveva evidenziato in settimana. Ho avuto modo di conoscere Sanò personalmente e ne ho tratto un’ottima impressione, è persona preparata che ha lavorato in diverse realtà regionali, dinamico e con voglia di crescere professionalmente. Sono certo che saprà affrontare al meglio questo incarico improntandolo non solo alla gestione ma allo sviluppo dell’Asl ed in particolare dell’ospedale che merita di crescere e diventare punto di riferimento per tutto il Piemonte orientale.