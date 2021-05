Il racconto della domenica: "Quando ero mondina" di Luisa Mello Grosso

Gli antichi mestieri sono quelli che riportano con la memoria ai racconti che la nonna faceva ai nipotini davanti alla stufa a legna, nelle domeniche pomeriggio d'inverno, quando andavano a trovarla.

Questa storia proviene dai racconti che Luisa ha raccolto. Sono le storie di persone alle quali il tempo ha eroso la memoria e che emerge a sprazzi, come un antico diario, dove le pagine sono corrose dal tempo e dall’umidità. Quando ero mondina

Sono venuta in Piemonte a lavorare e a vedere il mare a quadretti (era così che si chiamavano le risaie).

Ero a Vercelli e ricordo che il primo giorno eravamo in 60 tutte in fila sull’argine ad aspettare il fischio del padrone per entrare.

Quando facevo la mondina avevo il cappello di paglia, braghette corte, calze collant spesso, senza il pezzo del piede per proteggersi dalle zanzare, ma quelle mordevano lo stesso.

I piedi erano nudi, nell'acqua tutto il giorno. Otto ore da un padrone, poi a cottimo da un altro, tre o quattro ore e ci pagava bene.

Un giorno mi sono sentita stringere una caviglia, mi sono spaventata, ma poi ho visto che era una biscia.

La mondina doveva togliere le erbacce, poi quando si faceva il trapianto, si prendeva la piantina dal vasetto e si metteva nella risaia.

Si lavorava per due mesi, settembre e ottobre, tutti i giorni, se poi lavoravi anche il sabato e la domenica, la paga era doppia.

Quando si dava il taglio del riso si mangiava e si dormiva nella cascina. Si stava via di casa una quarantina di giorni.

Quando ero già sposata, a volte veniva mio marito a trovarmi con la bicicletta.

Il padrone metteva a disposizione un salone con le brandine per dormire. Si prendeva la fodera del materasso, poi si riempiva con le foglie secche della meliga.

Io mi portavo le mie lenzuola da casa.

Quando si mondava il riso si iniziava a lavorare alle sei del mattino e si finiva alle tre del pomeriggio. Non ero in regola, ma ero pagata anche con il riso.

Mi ricordo un pomeriggio, mentre lavoravo che c'erano degli elicotteri che sorvolavano le risaie.

Mi avevano detto che erano lì per fare delle riprese per un film. Forse era quello dove Silvana Mangano faceva la mondina.