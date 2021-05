Consorzio Iris, il presidente introduce il bilancio 2020. Ecco i dati di Biella

Il 2020 è stato un anno in cui, tutti insieme, abbiamo lottato contro un nemico invisibile, che ci ha messi con le spalle al muro determinando, dal mese di marzo a dicembre (e poi proseguito nel 2021), un periodo di grande emergenza che ha coinvolto i servizi sociali in un’ottica di riorganizzazione generale (ad es. riunioni su piattaforma, telelavoro, potenziamento azioni nelle sedi territoriali, nuove povertà…), ma che ha dato vita anche a nuovi servizi sul territorio in una sorta di “laboratorio territoriale sperimentale”.

Tutto questo ha di fatto dato un forte input alla revisione e riorganizzazione dei servizi socioassistenziali IRIS.

IL CONTESTO ECONOMICO SOCIALE

La situazione sociale del territorio biellese evidenzia diversi punti di criticità, alcuni hanno carattere strutturale, altri sono più legati al difficile ciclo economico che sta vivendo il territorio, anche a causa della pandemia in atto. Gente che ha perso il lavoro, gente che con attività del commercio non riesce più a sostenere la famiglia……conseguenza: nuovi poveri in aumento, diversi dai fruitori di sempre. La scure del virus si è abbattuta anche sul lavoro nel 2020 con conseguenze che perdurano nel 2021: contrazione delle assunzioni, perdita del lavoro, nuova cassaintegrazione…. con conseguente caduta delle produzioni e dei consumi (dati INPS).Tante piccole attività commerciali/artigianali sono senza più risorse e rischiano di non riaprire più.

La disoccupazione al 31.12 2020 è al 7%, ma arriva al 14,9% per i giovani dai 25 ai 34 anni; questi dati sono superiori ai dati regionali ( 10,5%) e italiani (14,1%). La dinamica delle esportazioni manifatturiere nel Biellese è tutta al ribasso con un trend dal -10,6% per attività manifatturiere fino al -30,7% per i prodotti tessili. Solo il settore “bevande” vede un +4,4% (dati Camera di Commercio Biella/VC/No/Cusio Ossola) Iris, Cissabo, Città di Biella, Fondazione CRB, CRI hanno portato avanti azioni comuni per fronteggiare la difficile situazione: bonus Casa, progetto Biella solidale, aumento delle integrazioni economiche (+ 33% circa per IRIS per un totale di euro 152.674,17). Nel 2020 abbiamo attivato interventi a favore di N. 450 famiglie non conosciute ai servizi sociali (+ 24,74%); IL “SEGRETARIATO SOCIALE” ha portato avanti azioni per n. 662 persone prima sconosciute ai servizi.

Si è accentuata la crisi dei modelli educativi tradizionali: povertà educativa, aumento persone sole; isolamento hanno attenuato i legami culturali e sociali di comunità. Il progetto Bonus Casa, attivato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione CRB, in collaborazione con Città di Biella, Iris, Cissabo e cooperativa M. Cecilia dello Sportello Casa ha dato un aiuto enorme: nel giro di poco più di 20 giorni, a ottobre 2020, sono stati elargiti contributi per circa 107.000 euro per pagamento affitto, mutui, utenze per gas, luce, connessioni….). Proseguirà nel 2021.

Altri aiuti (buoni spesa, pacchi alimentari..) sono stati distribuiti dai Comuni stessi (con l’aiuto delle operatrici); ben 81 famiglie Iris (esclusa Biella) hanno fruito del progetto Biella Solidale (protocollo tra C.R.I., Città di Biella, Iris, Inner Wheel Biella Piazzo, Panathlon Biella).

Nasce a novembre 2020 L’OSSERVATORIO PER IL BIELLESE a cura della Fondazione CRB, in collaborazione con il Dipartimento di scienze sociali e politiche dell’Università di Milano ed il laboratorio Secondo Welfare, a cui anche IRIS e tutti i più importanti Enti territoriali partecipano. Proseguirà per i prossimi due anni, con la partecipazione degli stakeholder locali. L’Osservatorio elaborerà un rapporto di ricerca annuale sulla base dei dati raccolti attraverso tavoli di lavoro al fine di avere una fotografia delle principali dimensioni sociali, economiche e demografiche del Biellese, ispirata agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Sono stati seguiti gli obiettivi indicati dagli Amministratori comunali, verso la costruzione di un welfare generativo di comunità: le politiche di coesione sociale dovranno presentare misure di contrasto alle situazioni di disgregazione sociale; i servizi socio-assistenziali dovranno essere strumento essenziale delle politiche di coesione per creare sicurezza sociale.

Il Consorzio ha continuato nel 2020 a portare avanti e monitorare i tre patti di sussidiarietà già in essere, quale strumento idoneo per dare risposta all’esigenza dei cittadini tramite il coinvolgimento del volontariato in ATS con cooperative sociali: patti di sussidiarietà per la realizzazione dell’Accoglienza Plurale con lo sportello casa, per la promozione dell’informazione e la domiciliarità per anziani non autosufficienti (Dal Filo alla Rete) e per i percorsi di autonomia nella disabilità (Vita Indipendente e Vita Attiva)

CONTESTO DEMOGRAFICO

Preoccupante la radiografia demografica che vede una costante riduzione della popolazione e un suo progressivo invecchiamento. A latere, come conseguenza, una maggior richiesta di servizi.

Un dato sopra ogni altro: l’indice di vecchiaia (rapporto tra gli over 65 e n.100 giovani fino a 14 anni d’età) nel Biellese al 31.12.2020 è 276,2 cioè 276,2 anziani ogni 100 giovani) contro un indice a livello regionale di 212,4% e nazionale di 179,3%. (dati Camera Commercio Biella/VC al 1 gennaio 2020-Istat Tuttitalia ).

Biella è la provincia più vecchia del Piemonte e non solo. Questa particolarità ha inciso anche in emergenza Covid, perché gli anziani sono i più deboli e fragili e anche sulle fragilità sociali, sul numero delle tutele e dei servizi domiciliari in aumento.

I giovani sono in costante diminuzione, con un indice di natalità che nel 2020 è pari a 7 (per mille abitanti); il tasso di mortalità a fine 2020 è 10,6 %. C’è inoltre grande polverizzazione sociale. Le famiglie con un solo componente sono sempre più numerose. Secondo la relazione dell’IRES, nel 2038 la popolazione con più di 65 anni sara’ il 29,5 % di quella complessiva. Sempre più numerosi i “grandi anziani” (90 anni in su). (fonte s©2019 IRES – Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte via Nizza 18 – 10125 Torino –www.ires.piemonte.it –“La popolazione piemontese nei prossimi vent’anni”).

Tutto ciò avrà una forte ricaduta sul sistema sanitario e socioassistenziale con un aumento di sostegno da parte del sistema di welfare, che – stante le attuali tendenze – potrebbe poggiare meno sull’impegno delle famiglie nelle cure.

NUOVE AZIONI PORTATE AVANTI PER FRONTEGGIARE COVID

Tutto il Consorzio Iris (Cda, Direzione, Staff direzionale e operatori) ha lavorato in stretta sintonia per portare avanti le attività e, parallelamente, potenziare l’azione sul territorio organizzando anche nuovi servizi all’interno del “segretariato sociale” per essere di supporto ai Comuni.

Nel 2020 tutti gli operatori si sono impegnati al massimo, ben coordinati dalla Direzione e dalla Responsabile Area Territoriale per trovare soluzioni alle nuove problematiche legate al lockdown e per sopperire ai nuovi bisogni del territorio e dare un aiuto concreto ai Comuni, attraverso gli operatori dei servizi territoriali (distribuzione di pasti, medicine, mascherine ecc…) continuando nel contempo le attività tipiche del socioassistenziale.

Istituito ex novo il Servizio di SEGRETARIATO SOCIALE: aiuto ai comuni nella distribuzione mascherine e buoni spesa, compilazione moduli, potenziamento assistenza per anziani soli. Telefonate agli anziani e persone sole.

N. 662 beneficiari, PRIMA SCONOSCIUTI AI SERVIZI, di cui 479 collegati a emergenza covid. N. 230 PERSONE AIUTATE NELLA COMPILAZIONI RICHIESTE BUONI SPESA Servizio sociale professionale: nel 2019 le famiglie seguite sono 2646 mentre nel 2020 sono sono 2777.

Contribuzioni economiche: n. 484 famiglie seguite contro n. 388 del 2019 (+ 33% circa di contribuzioni economiche)

Biella solidale: 81 famiglie Iris hanno fruito di buoni spesa.

Nuove azioni di educativa territoriale per supportare didattica a distanza: 201 minori alla data attuale + 56 sostegno Dad. Effettuati n. 31 incontri protetti. Distribuzione di circa 50 tablet per bambini/ragazzi in difficoltà (progetto We.Com).

Collaborazioni con n. 23 associazioni del territorio

CENTRO PER LE FAMIGLIE - IL PATIO e SPAF

Proseguite le azioni per favorire una migliore integrazione dei servizi sociali, nella nuova sede del Consorzio attraverso il Centro per la famiglia (Patio, GE.CO, gruppi auto-mutuo aiuto Spaf per i giovani); da marzo, causa pandemia, gli incontri in sede dei vari gruppi sono stati sostituiti da incontri in videoconferenza. Raccordo col Cissabo e la Città di Biella, delle donne vittime di violenza (lo sportello è in via Caraccio).

Nuove azioni del Centro per le Famiglie : nuovo ciclo (in collaborazione con Consultorio di Cossato) di conversazioni on line tra genitori con figli (0-25 anni) e con genitori con problemi (Ge.Co) Spaf (giovani 14/25 anni): azioni on-line e dirette su Instagram (progetto in raccordo con Asl e Fondazione Falco ) per venire incontro alle loro esigenze. Attività di gruppo e interventi individuali.

RIORGANIZZAZIONE CONSORZIO. AZIONI

Approvata in Assemblea il 5 novembre 2020 la delibera d’indirizzo per costituzione commissione territoriale (anche con referenti della Città di Biella) per revisione organizzazione Consorzio e quote dei vari comuni.e per arrivare ad una ridefinizione della nuova quota unica base, senza ridurre la qualità dei servizi, ma sulla base di riorganizzazioni ed efficientamenti vari. In precedenza vari contatti con Città di Biella e Cissabo.

Riorganizzato il modus operandi in sede e sempre maggior uso di videoconferenze, webinar e lavoro agile.

Avviata riorganizzazione sedi territoriali con operatrici sociali in prima linea durante emergenza Covid a fianco dei Comuni.

Nel 2020 si sono portati avanti tutti i progetti già avviati su anziani, adulti, disabili, adulti con fragilità sociale, accoglienza plurale, Emergenza freddo, sportello casa; Siproimi, minori e povertà educativa, minori e famiglie, Centro per la famiglia (Patio, GECO, Gruppi AMA, Spaf).

OBIETTIVI 2020

Sono state portate avanti le azioni in linea con il bilancio di previsione 2020:

1.Mantenimento tariffe in essere, con una riduzione complessiva di circa 30.000 euro a causa decremento popolazione.

2.Avvio processo riorganizzazione servizi (interrotto da marzo a giugno e da ottobre/dicembre dal Covid). Dopo una lunga serie di incontri e confronti tra CDA , Direzione , Città di Biella e Cissabo, è stata approvata nella seduta dell’Assemblea Consortile del 5 novembre 2020 la delibera d’indirizzo, proposta dal CDA, per la costituzione di una Commissione territoriale temporanea per la revisione delle attività del Consorzio e individuazione di una nuova quota per abitante, collegata ai servizi-base della funzione socioassistenziale. L’obiettivo fondamentale è stato quello di valutare margini di efficientamento dell’attività dell’Ente, collegati ad eventuali economie possibili, senza intaccare la qualità dei servizi, al fine di ridefinire una quota base per tutti i comuni afferenti all’IRIS. E’ stata così prodotta una prima relazione di sintesi che poi, durante gli incontri della commissione (nel 2021) è stata discussa, integrata e modificata con i referenti delle varie aree territoriali.

3. Avvio nuovi servizi (segretariato sociale) e riorganizzazione sedi.

4.Partecipazione condivisa con tutti gli attori del territorio e terzo settore. Patti di sussidiarietà e prosecuzione Welfare generativo di Comunità per favorire l’inclusione sociale.

5. Prosecuzione di tutte le azioni su famiglia, minori, giovani, adulti, anziani, disabili; prosecuzione servizi a favore stranieri (Siproimi, Fami impact).

AZIONI CONDIVISE CON IL TERRITORIO

Come CDA abbiamo attivato azioni sempre più condivise con la Prefettura, l’ASL, i Comuni, la Città di Biella, il Cissabo, la Fondazione CRB e con tutto il mondo del volontariato e del terzo settore che svolge un importante ruolo attraverso i tre patti di sussidiarietà in essere.

Raccordo con Prefettura, Città di Biella e Cissabo per arrivare al PROTOCOLLO DON ORIONE (Sordevolo) : nell’aprile 2020 si è raggiunto un risultato importante con la firma del protocollo per l’attivazione della struttura Don Orione a Sordevolo, finalizzata ad accogliere sia ospiti covid positivi dimessi dall’ospedale ed ancora bisognosi di assistenza, sia persone Covid positive, non ospedalizzate, ma impossibilitate a fare quarantena a casa. Raccordo anche con il comune di Sordevolo.

CONVENZIONE ASL: raccordo con Città di Biella, Cissabo e Asl, vista la pandemia, su un rinnovo temporaneo della convenzione, in scadenza , solo fino al 30.04.2020.

RAFFRONTO COSTANTE CON L’ ASL, CISSABO E CITTÀ DI BIELLA per creare un ponte tra Sanità e socio-assistenziale.

AZIONI DI COORDINAMENTO OPERATIVO TRA CONSORZIO IRIS, CONSORZIO CISSABO E CITTÀ DI BIELLA con il coinvolgendo del CDA e i dirigenti delle strutture.

TUTELE: raccordo con tribunale, Provincia di Biella, Città di Biella, Ordine degli avvocati, Cissabo in merito a un modus operandi comune per le tutele .Il Covid ha rallentato l’iter.

ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO: lungo iter portato avanti, su richiesta e in stretto raccordo con la Conferenza dei sindaci della Valle Cervo per addivenire a un nuovo modello gestionale del nido intercomunale di Miagliano, con servizi innovativi, anche opzionali, rivolti ai bimbi 0-6 anni, più vicini alle necessità delle famiglie e tale da creare un ponte tra bambini, adulti, nonni ecc per vitalizzare la valle intera. Tale modello potrebbe anche essere “esportato” in altre aree del territorio Iris.

RACCORDO OPERATIVO CON LA CITTÀ DI BIELLA, CISSABO SU VARI TEMI CONDIVISI: violenza femminile (anche con Procura), accoglienza plurale, emergenza freddo, PUC, Aima per anziani.

PROGETTUALITÀ PER I GIOVANI/SPAF: raccordo con Città di Biella, Regione, Fondazione Falco per progettualità legata ai giovani (in itinere).

OSSERVATORIO BIELLESE e BONUS CASA: raccordo con Fondazione CRB e tutti gli attori del territorio per creazioni legate a Osservatorio e Bonus casa.

CROCE ROSSA sede di Biella: firma protocollo d’intesa per progetto Biella solidale e raccordo per accoglienza plurale.

RACCORDO CON IL TERZO SETTORE in merito a azioni su anziani, accoglienza plurale, patti di sussidiarietà in essere. Convenzioni con associazioni.

MONITORAGGIO COSTANTE PATTI DI SUSSIDIARIETÀ con associazioni di volontariato e terzo settore, convenzioni per attivazione progetti solidaristici, Accoglienza plurale ed emergenza freddo per i senzatetto: nuove azioni diffuse sul territorio di housing first (CRI, protezione civile, Asl, terzo settore, volontariato, Iris, Cissabo, Citta di Biella, Caritas……) ed housing led.

Prosecuzione dei progetti legati al contrasto alla povertà educativa, al supporto della disabilità.