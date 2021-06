Maltempo in arrivo sul Piemonte, è allerta gialla con piogge e temporali

Un’area depressionaria presente sui Balcani nel corso del pomeriggio di ieri, 29 maggio, ha fatto affluire verso la Pianura Padana masse d’aria più fresca in quota che tenderanno ad instabilizzare l’atmosfera.

In tale contesto si innescheranno rovesci e temporali, dapprima su zone montane e pedemontane, in particolare alpine, in sconfinamento poi nel corso della serata e della prossima notte alle pianure del Torinese e del Cuneese, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità sul settore sudoccidentale.

“Nel corso della mattinata odierna – scrive Arpa Piemonte - le precipitazioni andranno attenuandosi per poi cessare un po’ ovunque, ma dal pomeriggio si ripresenteranno a ridosso della fascia alpina, di intensità al più moderata”. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un allerta gialla per temporali per possibili frane e locali allagamenti sui settori sud occidentali della Regione.