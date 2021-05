Brianco, Valledora ribadisce il NO al centro raccolta amianto

Il Movimento Valledora, associazione che da 20 anni si batte contro le discariche per la tutela della salute pubblica del territorio come il progetto di impianto di compostaggio e biogas in regione Gerbido di Cavaglià, ha risposto presente al sit-in di mercoledì 26 maggio in piazza del municipio a Salussola, per ribadire il proprio NO anche al progetto di centro raccolta amianto di Brianco.

“La nostra posizione – afferma Valledora - dipende dalla presenza di aree di ricarica delle falde nella zona destinata alla realizzazione dell'impianto, di terreno di pregio ricompreso nell'area dedicata a riso DOP e all'inesistenza di limiti alla provenienza geografica dei rifiuti. Si potrebbe ancora parlare del piano regionale amianto che non individua tra i siti destinati a questo tipo d'impianti quello di Brianco, nonché alle disposizioni europee che sconsigliano la realizzazione di discariche”.

Valledora ha già segnalato agli enti coinvolti nella procedura autorizzativa del progetto le motivazioni negative sullo stesso. “Vale la pena di dare rilevanza alle recenti considerazioni tecniche inviate alla Provincia di Biella da un'azienda agricola di Salussola – continua il movimento in cui il geologo incaricato fa emergere la mancata valutazione dei cedimenti e assestamenti dei rifiuti abbancati, che potrebbe inficiare la stabilità della discarica nel tempo (altezza quantificata nella relazione stessa di 20 m fuori terra) e l'errato calcolo delle distanze dalle abitazione ai fini del rispetto delle distanze che non considera area di deposito del materiale scavato come parte della discarica”.

Secondo Valledora è arrivato il momento che l'amministrazione locale la politica in generale dia seguito ai proclami profusi: “Il comune di Salussola deve esprimere formalmente il proprio dissenso e argomentarlo dal punto di vista tecnico, facendo proprie "anche" le ultime considerazioni tecniche depositate in Provincia”.