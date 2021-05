Il messaggio del consigliere regionale Lanzo all'ex direttore sanitario di Asl Biella Angelo Penna

“Angelo Penna è stato nominato ufficialmente dalla Giunta regionale quale nuovo direttore dell'Asl No – annuncia il consigliere regionale Riccardo Lanzo –. A lui va il migliore augurio di buon lavoro, in un momento così importante per la sanità piemontese che sta procedendo senza sosta nella campagna vaccinale. Penna avrà modo di lavorare a stretto contatto con il direttore generale dell'Aou di Novara, Gianfranco Zulian, con il quale aveva già collaborato a Biella. Operare in squadra è un sicuro punto di forza per la città di Novara, per la Provincia e per tutto il Piemonte”. Penna è stato direttore sanitario di Asl anche a Biella, dal 2015 al 2019. Dal 2009 per alcuni anni ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile di presidio all’ospedale di Biella.