Cigno infortunato sulle rive del Lago di Viverone, trasportato al CANC di Grugliasco

Era fermo, accovacciato vicino alle imbarcazioni sulle rive del Lago di Viverone. È accaduto ieri pomeriggio, 28 maggio, all'altezza del Circolo Nautico Torino di Viale Lungo Lago. All'arrivo degli operatori del Coordinamento territoriale di Protezione Civile, sezione recupero animali selvatici, il volatile si è agitato ma a fatica muoveva la zampa destra.

Apparentemente non presentava ferite lungo il corpo ma per precauzione il veterinario ASL che lo ha visitato ne ha disposto il trasferimento al Centro Animali non Convenzionali (CANC) di Grugliasco, in provincia di Torino, dove da stamattina si trova in osservazione. Una volta verificate le sue condizioni di salute, il cigno verrà riportato nel suo habitat naturale per essere liberato.