Il Giro ha un solo colore ma mille sfumature di emozioni: giornata indimenticabile per Scopello e la Valsesia FOTO

Il Giro d'Italia ha un solo colore, notoriamente il rosa, ma sono mille e più le sfumature di emozioni che ogni anno riesce a regalare ai territori in cui transita e al pubblico. Così è stato oggi, 28 maggio, per la Valsesia: per la prima volta Scopello e l'Alpe di Mera hanno ospitato la corsa rosa, e precisamente l'arrivo della 19esima tappa con partenza da Abbiategrasso. Ad avere la meglio è stato Simon Yates, mentre la maglia rosa è rimasta a Egan Bernal (in foto).

Una tappa senza dubbio indimenticabile ma purtroppo anche segnata dalla tragedia che domenica scorsa ha colpito tutto il Piemonte e l'Italia: nel rispetto e nel ricordo delle vittime gli organizzatori del Giro hanno deposto una corona di fiori alla stazione di partenza della Funivia a Carciano, oltre ad aver deviato il suo percorso non passando dal Mottarone. Grande solidarietà, infine, da parte di tutti: i corridori hanno deciso di devolvere al piccolo Eitan, bimbo unico sopravvissuto, i premi giornalieri: una cifra che si aggira tra i 35 e i 37mila euro.