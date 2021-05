Biella regina di tennis, conto alla rovescia per l'ultimo Challenger stagionale

Biella si appresta a tornare ancora una volta protagonista. Da domenica Cosimo Napolitano e il suo staff organizzeranno infatti il settimo e ultimo Challenger stagionale in città (il direttore è poi coinvolto in prima persona nella gestione in autunno del Challenger di Napoli).

L’entry list di questo straordinario e irripetibile 2021 è, così come in passato, di ottimo livello, ma dovrà tener conto della partecipazione dei giocatori alle qualificazioni del Roland Garros, in corso a Parigi. Elahi Daniel Galan, attualmente al 110° posto nel ranking mondiale, apre la lista. Il colombiano ha passato il primo turno sconfiggendo Gulbis per 6-3, 6-1. In questa stagione ha raggiunto il terzo turno al Masters 1000 di Miami (battuto da Sonego). Ad aprile ha superato le qualificazioni e poi un turno nell'Atp 250 di Monaco (stoppato da Basilashvili) e due settimane fa è arrivato in finale nel Challenger 100 di Heilbronn, sempre in Germania. Il secondo favorito della vigilia è il portoghese Pedro Sousa (111), ritiratosi all’esordio dallo Slam francese nel match con il croato Borna Gojo.

Il trentatreenne di Lisbona ha disputato il primo torneo sui rossi di via Liguria, cedendo all'esordio cl brasiliano Menezes. La sua stagione è stata avara di soddisfazioni, avendo raggiunto per la prima volta il terzo turno la scorsa settimana nel suo Paese, a Oeiras, stoppato da Hugo Gaston. Le altre teste di serie potrebbero essere il giapponese Taro Daniel, numero 112, bravo a superare l’azzurro Paolo Lorenzi con il punteggio di 6-3, 6-4; l'argentino Francisco Cerundolo (117), che si è sbarazzato del domenicano Cid Subervi per 6-2, 7-6 (2); lo slovacco Jozef Kovalik (125), che ha battuto il francese Lamasine per 7-5, 7-6 (5); il brasiliano Thiago Seyborh Wild (126) eliminato da Viktor Troicki per 0-6, 7-6 (6), 7-6 (5), il boliviano Hugo Dellien (128) a segno contro il bulgaro Kuzmanov per 3-6, 6-2, 6-1 e il peruviano Juan Pablo Varillas, già vincitore del quarto Challenger biellese (133).

Seguono il russo Evgeny Donskoy (135), l'immancabile faentino Federico Gaio (137) eliminato lunedì dal tedesco Maden per 6-4, 6-4; il serbo Nikola Milojevic (141), che ha esordito in Francia superando Polansky per 7-6 (4), 1-6, 6-2; il tedesco Daniel Altmaier (144), il serbo Danilo Petrovic (157), vittorioso sullo statunitense Krueger per 3-6, 6-3, 6-2; lo svizzero Marc-Andrea Huesler (160), lo spezzino Alessandro Giannessi (161), bravo ad esordire sulla terra di Francia con una vittoria: 6-4, 6-7 (7), 7-5 con il belga Bemelmans; il cileno Alejandro Tabilo (166), il portoghese Frederico Ferreira Silva (170) eliminato dall'australiano Vukic per 6-3, 6-1, il polacco Kacper Zuk (171) out per mano dello sloveno Kavcic per 6-2, 7-6 (7), l'austriaco Sebastian Ofner (172), Lorenzo Giustino (174), il belga Kimmer Coppejans (176), a segno sullo statunitense Nakashima per 6-7 (1), 7-5, 7-5; lo slovacco Martin Klizan (177) subito out per mano di Taberner (6-1, 6-2 lo score) e lo spagnolo Mario Vilella Martinez (178).