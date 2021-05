Wifi4EU, Ponderano Merita: "L'amministrazione Locca rinuncia a un bando per il Wifi gratuito in paese"

Il gruppo Ponderano Merita ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione per chiedere lo stato dell’avanzamento lavori del Progetto WIFI4EU; un progetto collegato a un bando vinto dall’amministrazione Chiorino che con l’attribuzione di un contributo di 15mila euro di fondi europei, avrebbe permesso l’installazione di svariati punti WI-FI in paese. "Un risultato particolarmente favorevole che solo poche amministrazioni sono riuscite ad aggiudicarsi - commentano i consiglieri di minoranza del gruppo Ponderano Merita - con buona pace della propaganda di maggioranza che non molto tempo fa, senza alcuna vergogna, brindava alle proprie virtù per un contributo regionale per il rifacimento della facciata del municipio per il quale, ricordiamocelo, il Comune utilizzerà importanti somme proprie, fatalmente sottratte ad altri interventi probabilmente più utili in un momento storico così delicato".

La risposta del sindaco è arrivata ma ai consiglieri di opposizione, che l'hanno definita "fuori dal tempo e lontana dalla gente", non è piaciuta: “L’attuale amministrazione - si legge nella nota firmata dal primo cittadino - non ha dimenticato il bando che prevedeva un numero minimo di 12 aree WiFi ma lo ha analizzato attentamente con i responsabili dei servizi informativi ("speriamo intendesse informatici", sottolinea la minoranza) e Polizia Locale, per una valutazione complessiva e ponderata del progetto, allo scopo di evidenziarne vantaggi e criticità, considerando anche il fatto che la precedente amministrazione non aveva dato immediatamente avvio alla concretizzazione dell’iniziativa ma aveva lasciato in sospeso il progetto, non avendo provveduto prima della scadenza del mandato a richiedere maggiori e necessarie informazioni e preventivi dettagliati alle ditte che si erano già presentate”.

"Excusatio non petita, accusatio manifesta" ribadisce l'opposizione guidata dal consigliere ed ex vicesindaco Marco Romano. "Niente di più falso ovviamente. La precedente amministrazione aveva già provveduto a individuare la ditta, aveva determinato i luoghi, sia interni che esterni, dove piazzare il wi-fi (per un totale di 15 unità) e previsto l’avvio lavori per l’estate 2019. Purtroppo, come per tanti altri progetti che erano solo da terminare, l’amministrazione Locca ha preferito colmare il proprio horror vacui con la fragile tiritera del motto “colpa di quelli che c’erano prima!”, nella vana speranza che i cittadini non abbiano ancora notato la sostanziale differenza con il più recente passato. Sconcertante la conclusione della risposta alla nostra interrogazione: “Dopo aver ipotizzato la collocazione di hotspot, dettagliando un’ipotetica collocazione di 7 punti all’aperto e di 5 al chiuso e dopo aver valutato i costi conseguenti all’installazione di questi punti per la copertura wi-fi gratuita, costi che avrebbero implicato la realizzazione delle alimentazioni ed il pagamento di abbonamenti per la connessione internet con una velocità di almeno 30Mbps in download (a carico dell’ente), si ritenne di comunicare alla Commissione Europea di non dare seguito al progetto”. Ed è qui che la genialità autoctona si manifesta e si eleva al di sopra di tutti quei sindaci e comunelli che ogni anno si accalcano a partecipare al progetto! Perché mai fornire un servizio gratuito a tutti i cittadini di Ponderano pagando delle bollette! Ma che se lo comprino! Una spiegazione, peraltro, in linea con la disattivazione del servizio wi-fi gratuito già esistente in piazza Garibaldi, interrotto nel silenzio del palazzo. Ora, che si tratti di dimenticanza o di decisione consapevole (rimaniamo in fervente attesa di avere copia della missiva che il sindaco Locca ha inviato a Ursula von der Leyen), non ci resta cari ponderanesi che attendere il pieno funzionamento della tanto agognata fibra che, anche questa volta, dovremo pagarci da soli".

Di seguito pubblichiamo la risposta integrale del sindaco Roberto Locca:

"Con riferimento alla Vostra interrogazione in data 09/04/2021 (prot. n. 6379 del 10/04/2021), si osserva quanto segue. L'attuale Amministrazione non ha dimenticato il bando che prevedeva un numero minimo di 12 aree WiFi ma lo ha analizzato attentamente con i responsabili dei servizi informativi e polizia locale, per una valutazione complessiva e ponderata del progetto, allo scopo di evidenziarne vantaggi e criticità, considerando anche il fatto che la precedente amministrazione non aveva dato immediatamente avvio alla concretizzazione dell'iniziativa ma aveva lasciato in sospeso il progetto, non avendo provveduto prima della scadenza del mandato a richiedere maggiori e necessarie informazioni e preventivi dettagliati alle ditte che si erano già presentate. Dopo aver ipotizzato la collocazione di hotspot, dettagliando un'ipotetica collocazione di 7 punti all'aperto e di 5 punti al chiuso e dopo avere valutato i costi conseguenti all'installazione di questi punti per la copertura wifi gratuita, costi che avrebbero implicato la realizzazione delle alimentazioni ed il pagamento di abbonamenti per la connessione internet con una velocità di almeno 30Mbps in download (a carico dell'ente), si ritenne di comunicare alla Commissione Europea l'intenzione di non dare seguito al progetto".