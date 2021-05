A Palazzo La Marmora “Cose mai viste”

“Cose mai viste a Palazzo La Marmora” è il progetto con il quale la Dimora Storica - Casa Museo di Biella si prepara alla riapertura per l’estate 2021. Una riapertura che, dato il contesto storico, assume un significato ben più profondo rispetto a quello della normale routine stagionale di un sito culturale.

“Cose mai viste a Palazzo La Marmora” nasce infatti come una strategia di reazione alla crisi che la pandemia di Covid-19 ha determinato nell’accedere ai luoghi della cultura.

Si tratta di un programma in cui si intrecciano elementi sperimentati nei 30 anni di apertura al pubblico con componenti innovative: offrire ospitalità, accoglienza, bellezza, esperienze e relax. Il programma infatti propone forme di accoglienza turistica che si allineano ai modelli più avanzati oggi riscontrabili in Europa: momenti di gratuità, tempi dilatati al posto di tempi fissi, spazi ampi per facilitare l’applicazione delle norme anti-covid.

Gli ingredienti del programma “Cose mai viste“ dell’estate 2021 sono

1. l'apertura di un’ala del Palazzo rimasta fino a oggi chiusa al pubblico, che include una mostra sul Risorgimento;

2. l’apertura gratuita del giardino in un giorno feriale;

3. un nuovo format per conoscere e godersi il palazzo partecipando ad eventi esperienziali che ci consentono di offrire occasioni di turismo lento;

4. le visite guidate domenicali che avvengono nella cornice della Rete Museale Biellese, come ormai da molti anni.

L’intento è quello di offrire un'attrazione del tutto nuova non solo a quella parte di pubblico che mai è stato a Palazzo La Marmora, ma anche a chi conosce e frequenta questa dimora da molti anni.

"Di secolo in secolo protagonisti nella storia” un nuovo concept visuale

Sul fronte di edifici di interesse storico artistico spesso vi sono dei pannelli che parlano dell'edificio e delle sue caratteristiche dal punto di vista della storia dell'architettura e della storia dell’arte. Abbiamo scelto un approccio diverso.

Infatti il nuovo concept visuale mostra un nastro rosso che si snoda dal 1400 al 1900 e per ognuno di questi sei secoli sono raffigurati personaggi che hanno abitato il palazzo con brevi note su ciascuno di essi. Abbiamo messo in primo piano le persone che si sono succedute una generazione dopo l’altra fino a oggi, le informazioni di storia dell'architettura e di storia dell’arte verranno spiegate man mano che si percorre il palazzo.

Questo nuovo approccio offre al pubblico la chiave per percepire la specificità di una Dimora Storica. Vuol dire ai visitatori: “venite a vedere e a passare del tempo” in luoghi che conservano il calco dei passi di chi vi ha vissuto e a “vedere” le trasformazioni come a teatro si vede il dipanarsi di una scena dopo l’altra.

“Cose mai viste” è inoltre un programma concepito per essere in armonia con i valori premiati dalla nomina di Biella come Città Creativa Unesco e nel corso dei mesi estivi rivelerà sinergie con realtà territoriali che enfatizzano la dimensione della sostenibilità.

1. “Cose mai viste a Palazzo La Marmora”: apre per la prima volta la Grande Galleria al primo piano

Con l’apertura della Grande Galleria, per la prima volta tutto l’asse del primo piano sarà percorribile nella sua originaria unità: una successione di sale, che dal salone affrescato dai fratelli Galliari attraversa longitudinalmente il palazzo per 54 metri in linea. La Grande Galleria è un salone di 16 metri di lunghezza scandita da sei grandi finestre sul giardino che si conclude in testa con un balcone con vista su Biella: si tratta di uno spazio realizzato nel 1700 per esporre la collezione dei dipinti che fu rimodellato intorno al 1870. L'allestimento realizzato oggi restituisce in parte l'aspetto che questo spazio aveva fino al 1945.

Al primo piano nella sala del biliardo che precede la Grande Galleria la mostra “Due re e quattro generali, una sala per il 160° dell’Unità d’Italia”

La ricorrenza del 160° della Proclamazione dell‘Unità d’Italia non poteva essere trascurata in casa La Marmora: appositamente per il pubblico dell’estate 2021 abbiamo allestito una sala al primo piano. Con dipinti, cimeli, documenti, libri e pannelli esplicativi viene narrata l'epopea dei quattro fratelli Carlo Emanuele, Alberto, Alessandro e Alfonso La Marmora che con diversi percorsi hanno fatto della carriera militare una missione per contribuire alla unificazione del paese. Si tratta di una storia ricca di vitalità umana e di grandi sfide, in cui emerge il legame secolare e diretto con casa Savoia.

Questa area al primo piano del palazzo si aggiunge quindi al percorso di visita al piano terreno che comprenderà come sempre la Sala del Camino, la Sala dei Castelli, il Salotto Verde, la Sala dell’Alcova e la Sala dei Motti insieme al Giardino d’Inverno e al Giardino.

2. “Cose Mai Viste a Palazzo La Marmora”: apertura settimanale gratuita del giardino

Dal 17 giugno al 16 settembre il giardino sarà aperto gratuitamente ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 19.

In questo anno di pandemia, si è vissuto il lock-down come una costrizione sofferta e questo è particolarmente vero per le famiglie con bambini più piccoli, per gli adolescenti e per le fasce più fragili della popolazione.

L’apertura settimanale del giardino di Palazzo La Marmora nasce per offrire un'occasione di relax e distensione, un piccolo tentativo di alleviare i lunghi periodi di forzata impossibilità a frequentare spazi pubblici.

Non si tratterà di una visita guidata, ma di un accesso libero secondo le norme anti-covid in vigore nel periodo interessato.

3. “Cose mai viste a Palazzo La Marmora”: ospiti a palazzo, esplorazioni lente e storie inaspettate

Da giugno a settembre si inaugura un calendario di appuntamenti per vivere un'esperienza nuova: si viene accolti come ospiti, avendo a disposizione un tempo ampio per condividere 2 con poche altre persone un percorso sempre nuovo, accompagnati dal proprietario del palazzo oppure da “esperti” specialisti nei vari settori.

Sarà l’occasione di appropriarsi con lentezza del paesaggio interiore suscitato dall'ambiente, avendo la consapevolezza che si potrà tornare per conoscere altro e che la frequentazione ripetuta del luogo sarà possibile come si ripercorre volentieri una passeggiata in posti amati. “Ospiti a palazzo” è un programma a pagamento con un servizio dedicato di prenotazione.

E’ previsto un calendario che sarà pubblicato sul sito www.palazzolamarmora.com , Facebook e Instagram.

4. Visite guidate con la Rete Museale Biellese: da giugno a settembre 2021 aperti tutte le domeniche pomeriggio

Palazzo La Marmora aderisce alla Rete Museale Biellese https://www.atl.biella.it/rete-museale-biellese .

Dal 6 giugno al 26 settembre 2021 sarà visitabile con operatori museali della Rete ogni domenica pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

La visita si svolge nell’intero Palazzo, sia nella parte aperta al pubblico da anni, sia nei nuovi spazi al primo piano. La visita guidata dura circa 50 minuti ed è organizzata in base alle disposizioni anti-Covid vigenti nel periodo.

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a biglietteria@palazzolamarmora.it o telefonando al 333 5072780 Le visite guidate sono a pagamento e il costo dei biglietti è indicato sul sito www.palazzolamarmora.com .

Da questa stagione Palazzo La Marmora aderisce al circuito Abbonamento Musei Piemonte con agevolazioni per i possessori della carta.

SU SETTIMANA SEMPRE VISITABILE CON PRENOTAZIONE

Da lunedì a sabato, il Palazzo è visitabile su prenotazione telefonando al 331 6797411 o scrivendo a info@palazzolamarmora.com almeno due giorni prima della data in cui si desidera fare la visita.

