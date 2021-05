Scontro tra due autovetture all'intersezione di via Bixio, a Trino. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 27 maggio, e ha visto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area circostante.

A causa del violento impatto una delle due auto si è ribaltata su di un lato. Tutti gli occupanti sono stati trasportati presso l'Ospedale di Casale Monferrato dal personale del 118.Sul posto Carabinieri e Polizia locale di Trino per i rilievi del caso.