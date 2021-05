Continua azione di Uib e Crab Medicina e Ambiente, Vietti: “Imprese pronte a supportare campagna vaccinale”

Continua l’azione dell’Unione Industriale Biellese per mettere a disposizione delle imprese interessate un hub per vaccinare i propri dipendenti. “Fortunatamente la campagna vaccinale nazionale sta procedendo a pieno ritmo – commenta Giovanni Vietti, presidente Unione Industriale Biellese – determinando un aumento costante della copertura vaccinale anche all’interno dei luoghi di lavoro. Gran parte dei dipendenti nelle aziende biellesi, infatti, è rappresentato da over 45, categoria per cui si sta già procedendo all’inoculazione della prima dose di vaccino”.

Proprio per tutelare le persone che lavorano in azienda, con le loro famiglie, a marzo molte imprese biellesi avevano già dato la loro disponibilità a diventare “fabbriche di comunità”. Allo stato attuale, in seguito alla definizione delle linee regionali e in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli enti preposti su tutti gli aspetti operativi e organizzativi necessari all’avvio delle vaccinazioni da parte delle aziende, l’attivazione di hub sul territorio può rappresentare una risposta efficace anche per le imprese di dimensioni più ridotte.

“Considerata la disponibilità di più hub già realizzati sul territorio, fra cui nuovi hub aziendali in fase di avvio da parte del Gruppo Zegna a Sandigliano, attraverso Casa della Salute, e da parte di Vitale Barberis Canonico a Valdilana, stiamo valutando l’opportunità di appoggiarci a tali strutture per organizzare al meglio le vaccinazioni del personale dipendente per le imprese che ne avessero ancora necessità – aggiunge Vietti -. Ovviamente resta ferma la disponibilità del nostro Crab Medicina e Ambiente, che fin dall’inizio della pandemia è stato un punto di riferimento importante”.

Nei prossimi giorni la Regione Piemonte ha in programma l’organizzazione di un “Vaccine Day” dedicato al personale delle aziende che hanno dato la disponibilità a vaccinare i propri dipendenti. Per il Biellese è stato individuato come hub di riferimento quello aziendale del Gruppo Ermenegildo Zegna, in fase di avvio attraverso Casa della Salute, il poliambulatorio specialistico diagnostico negli spazi di The Place a Sandigliano.

“Quando la copertura vaccinale sarà diffusa, potremo finalmente ritornare alla normalità, non solo dal punto di vista sociale. Una ripresa economica che sia strutturale, infatti, ha bisogno di certezze e di continuità per potersi sviluppare, recuperando il terreno perso nell’arco dell’ultimo anno” conclude Vietti. Intanto la task force Uib per l'emergenza Covid-19 continua la sua attività per supportare le imprese e fornirà tempestivamente ulteriori indicazioni e gli aggiornamenti disponibili.