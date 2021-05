Il Reload 2021 scopre un'altra carta: La seconda artista in cartellone è Francesca Michielin

Prima vince X-Factor, poi due medaglie d’argento a Sanremo, la partecipazione all’Eurovision Contest, e ancora tanti premi e riconoscimenti che la portano a essere un punto di riferimento del panorama pop italiano. È la serie A della musica italiana che andrà in scena quest’anno al Parco Eunice Kennedy Shriver a Biella.

Francesca Michielin si esibirà al Reload Sound Festival sabato 17 luglio, andando ad aggiungersi in cartellone al concerto dei Subsonica della sera prima. La giovane artista di Bassano del Grappa, riconosciuta unanimemente per le sue doti vocali e interpretative, ha anche saputo crescere ed evolversi velocemente, negli anni della sua già decennale carriera.

Numerosi sono i successi che l’hanno portata in cima alle classifiche discografiche e altrettanto numerose le collaborazioni con altre artiste e artisti della musica italiana (tra cui anche i Måneskin, appena tornati vincitori dall’Eurovision, con il brano “Stato di natura”).

Le parole del direttore artistico del Reload, Eddy Romano: "Negli anni abbiamo sempre immaginato questo festival come espressione di una moltitudine di gusti musicali. Non solo per necessità, ma anche per una precisa scelta artistica, cerchiamo sempre di dare il massimo spazio alle tante voci che il mercato musicale ci offre. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che quest’anno il pop è onorabilmente rappresentato da un’artista di massimo livello: siamo felici di poter avere a Biella Francesca Michielin".

Lo spettacolo sarà organizzato nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

La definizione dei protocolli per gli eventi è ancora soggetta a variazioni. Naturalmente siamo sempre in allerta per cogliere l’opportunità anche del minimo allentamento.

Ad oggi, come l’anno scorso, i posti saranno molto limitati (massimo mille presenze). È quindi caldamente consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita. Dalle 11 di domenica 30 maggio, i biglietti saranno anche disponibili fisicamente presso i più vicini box office ufficiali del circuito TicketOne.

Per qualsiasi informazione inerente la biglietteria è attiva la mail ufficiale del festival dedicata: biglietteria@reloadsoundfestival.it

Informazioni utili

Accesso Disabili: I portatori di handicap possono acquistare un biglietto a prezzo standard previsto per l'evento e l’accompagnatore può entrare gratuitamente. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso prenotazione alla mail biglietteria@reloadsoundfestival.it

Accesso Bambini: per ragioni di sicurezza e a tutela dell’incolumità fisica del minore, si sconsiglia fortemente di portare all’evento bambini di età inferiore ai 4 anni.

In ogni caso, i bambini di età inferiore ai 4 anni, accompagnati da un adulto (maggiorenne) provvisto di regolare biglietto, possono accedere gratuitamente al luogo dell’evento e assistere allo spettacolo, in numero di un bambino/a per ogni adulto accompagnatore.

I bambini di età inferiore ai 4 anni non hanno diritto al posto a sedere e dovranno essere necessariamente essere tenuti in braccio.

I bambini dai 4 anni compiuti in avanti pagano il biglietto intero e avranno un posto a loro assegnato regolarmente.

L’undicesima edizione di Reload Sound Festival, evento protagonista dell’estate musicale biellese, è realizzata con il supporto di bonprix e il sostegno di: Regione Piemonte, Città di Biella, Fondazione CRB e Fondazione CRT.