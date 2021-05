CNA Impresa Donna Biella, Annalisa Zegna confermata presidente

Sabato scorso, nella originale cornice fornita dal B&B Il Cortile, a Biella Chiavazza, il Gruppo CNA Impresa Donna Biella, ha dato il via ai percorsi elettivi che rinnoveranno per il prossimo quadriennio 2021-2025, tutti i dirigenti dell’Associazione.

Il primo atto non poteva quindi che essere quello delle Donne CNA, che affrontando mille incertezze e difficoltà, hanno comunque dato vita ad un evento svolto in tutta sicurezza, rispettando le normative dettate dalla lotta alla pandemia. Ha aperto i lavori il presidente di CNA Biella Gionata Pirali, che ha elogiato la tenacia dimostrata dal Gruppo, e ha sottolineato che non poteva esserci evento migliore per riprendere dal vivo, in presenza, un’abitudine che l’Associazione ha sempre avuto, ma che di fatto si era interrotta nel lontano dicembre 2019, quando si è svolto l’evento di chiusura del cinquantesimo anniversario di fondazione dell’Associazione.

Si è poi proseguito ripercorrendo dall’inizio la storia del Gruppo grazie agli interventi iniziali di Fulvia Zapellone, prima presidente eletta il 6 luglio 2007, e Dea Martinotti, eletta il 6 maggio 2013. Dopo di loro l’attuale presidente Annalisa Zegna, eletta per la prima volta il 26 giugno 2017, ha descritto le iniziative ed attività del Gruppo in questo ultimo quadriennio, nel quale la recente pandemia ha lasciato un indelebile segno che se da un lato ha bloccato tutti i progetti, da un altro ha cementato ancor di più il Gruppo, che anzi proprio nell’ultimo periodo, pensando ai rinnovi delle cariche, ha ritrovato ancor di più motivazione mettendosi al lavoro per formare un documento che di fatto racchiude quello in cui si riconosce e che vorrà realizzare nei prossimi anni.

Il nome del documento, del resto non lascia adito a dubbi: La Bussola. Come una bussola, infatti, il Gruppo si propone di indicare la strada giusta alle tante imprenditrici che si muovono tra mille difficoltà, ma ancora vuole sostenere, accompagnare e assistere le donne che si affacciano al mondo dell’imprenditorialità, superando le difficoltà insieme. L’intero documento, oltre che la presidente, è stato illustrato da alcune componenti del Gruppo a cominciare dalla vicepresidente Chiara Lorenzetti, per passare poi a Cristina Argentero, Simonetta Magliola, Jennifer Bruson e Valentina Masserano.

Dopo l’illustrazione del documento è giunto il momento elettivo nel quale, all’unanimità, sono state elette consigliere del Gruppo CNA Impresa Donna Biella per il quadriennio 2021-2025 le seguenti Imprenditrici: Argentero Cristina, Braggion Gabriella, Bruson Jennifer, Calamita Anna, Calvio Sara, Guerrini Maria Cristina, Lorenzetti Chiara, Magliola Simonetta, Masserano Valentina, Sola Cinzia, Zapellone Fulvia, Zegna Annalisa. A seguire l’elezione della presidente, che sempre all’unanimità ha visto la riconferma di Annalisa Zegna, e delle vicepresidenti Chiara Lorenzetti e Valentina Masserano.

I lavori sono poi continuati con gli interventi di saluto dell’Assessore alle attività economiche del Comune di Biella Barbara Greggio, del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella Andrea Valentini, del neosegretario regionale di CNA Piemonte Delio Zanzottera e della coordinatrice regionale di CNA Impresa Donna Rachele Sinico, e per finire l’intervento di Rosanna Ventrella, attuale presidente di CNA Impresa Donna Piemonte. Tutte le intervenute hanno poi potuto festeggiare all’aperto, nel cortile della bellissima struttura, le nuove dirigenti elette, in un’atmosfera cordiale e di fiducia per il futuro.