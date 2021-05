Sicurezza informatica, Questura e Unione Industriale firmano il protocollo dedicato alla tutela delle aziende

Un protocollo d'Intesa finalizzato alla condivisione e all'analisi delle informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche delle imprese iscritte all'Unione Industriale. È l'accordo tra l'Unione Industriale Biellese e il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta firmato ufficialmente nella mattinata di oggi, 25 maggio, durante una conferenza in Questura a Biella.

Presenti il questore Gianni Triolo, il presidente dell'Unione Industriale Giovanni Battista Vietti e il dirigente della Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta Fabiola Silvestri, insieme all'Ispettore capo della Polizia Postale di Biella Andrea Andreotti. L'accordo si sviluppa su un programma di durata triennale e consentirà di adottare procedure di intervento oltre che uno scambio informativo utile all'implementazione e al miglioramento degli standard di sicurezza cibernetica.

"Si tratta di un protocollo volto alla neutralizzazione e prevenzione delle insidie che riguardano la Sicurezza Informatica delle aziende - dichiara il questore Triolo. E' un'attività importante, già presente in molte realtà provinciali e si tratta di un accordo molto significativo tra le forze di Polizia e l'Unione industriale".

Tra gli scopi peculiari vi è quello di prevenire l'indebita sottrazione di dati nonché qualsiasi ulteriore attività illecita correlata agli attacchi informatici, con particolare attenzione alla garanzia di continuità nei servizi di pubblica utilità.

"Tra le nostre mission c'è la tutela a livello nazionale delle infrastrutture - spiega la dottoressa Silvestri - e l'importanza di questo accordo è avvalorata dall'ultima direttiva ministeriale che ha allargato la copertura anche alle imprese. Si tratta di una sorta di comunicazione privilegiata tra noi e, in questo caso, l'Uib, attraverso cui il C.N.A.I.P.I.C. (Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) diffonderà le principali insidie del momento permettendo all'azienda di sapere cosa la può danneggiare. Sono previsti inoltre momenti di formazione volti al continuo aggiornamento sul tema: la sicurezza è un processo che vede la partecipazione di tutti e la consapevolezza, anche dei dipendenti, è fondamentale". Le attività formative previste riguardano i sistemi e le tecnologie idonee al contrasto dei crimini informatici, al fine di creare un know how strutturato ed aggiornato alle più recenti minacce.

Per il presidente Uib Giovanni Vietti "il protocollo è molto importante per le aziende in termini di sicurezza informatica, ancora di più al giorno d'oggi. Un attacco a livello informatico può provocare grossi danni a un'impresa, per questo ritengo che l'accordo stipulato tra Unione Industriale e Questura sia un passo fondamentale nella tutela delle aziende del territorio". Tramite il C.N.A.I.P.I.C. del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, infine, la Polizia di Stato svolge già da tempo un'efficace azione di raccordo operativo con gli uffici territoriali di competenza, poiché la protezione delle infrastrutture critiche informatiche rappresenta un obiettivo prioritario di tutela dalla criminalità informatica comune, organizzata, nonché di matrice terroristica.