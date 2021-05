Giro d'Italia 2021, dopo la tragedia al Mottarone cambio di programma per la 19esima tappa

A seguito dei tragici eventi che domenica hanno coinvolto la Funivia del Mottarone e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Piemonte e tutte le altre istituzioni interessate hanno deciso di modificare il percorso della diciannovesima tappa della Corsa Rosa. La comunicazione è arrivata poco fa ed è stata pubblicata ufficialmente sul sito dal Giro. Il nuovo percorso sarà di 166 km e la partenza verrà data da Abbiategrasso alle 12.35. L’arrivo è previsto sempre tra le 17 e le 17,30 all'Alpe di Mera in Valsesia.

“Ringraziamo Rcs e l’organizzazione del Giro d’Italia per aver compreso subito, fin da ieri mattina, il perché del nostro appello e per averlo accolto nonostante la complessità logistica di modificare in extremis il percorso di una gara di portata internazionale come la Maglia Rosa - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Non salire al Mottarone ci sembrava però un gesto doveroso di rispetto nei confronti delle vittime di questa tremenda tragedia e delle loro famiglie”.