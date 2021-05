Discarica al Brianco, anche Azzolina contro il progetto: "Io sto con i 500 giovani biellesi"

"Il problema dello smaltimento dell’amianto è molto serio, la soluzione non può essere la discarica proposta dalla società Acqua e Sole al Brianco di Salussola. Bisogna individuare un’area idonea che dia sicurezza non per anni ma per secoli". A parlare è l'ex Ministro all'Istruzione biellese Lucia Azzolina, che come tanti si è schierata contro il progetto della costruzione di una discarica di amianto in zona Brianco a Salussola.

"In tutto il mondo - sottolinea - le aree idonee sono individuate nelle miniere dismesse che già hanno per natura solide barriere naturali in grado di impedire la dispersione delle fibre cancerogene. La Regione Piemonte in uno studio del 2017 ha individuato ben 600 siti papabili. Tuttavia, lo stesso studio con un’affermazione preoccupante e contraddittoria, sostiene che non sia comunque preclusa la possibilità di progettare discariche per amianto anche in siti diversi da quelli individuati in cave e miniere. Ecco come si arriva all’ipotesi al Brianco: una discarica di 80.000 metri quadri di superficie per 17 metri di altezza! Su cui la Regione ha anche chiesto due milioni di euro di finanziamento attraverso il Pnrr".