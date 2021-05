Una vita dedicata al paese, tutta Massazza in lutto per il 61enne Luigi Pegoraro

"Era una persona eccezionale, una delle colonne portanti del paese". Così l'amministrazione comunale e la Pro Loco di Massazza descrivono Luigi Pegoraro, 61enne scomparso nella giornata di ieri, 22 maggio. Giunto in paese dal Veneto oltre 30 anni fa, Pegoraro si è integrato fin da subito nella comunità del Basso Biellese, entrando nella vita amministrativa come consigliere e assessore, oltre che nel direttivo della Pro Loco. A detta di tutti era un uomo sempre disponibile, generoso, una persona che si dava per il prossimo.

"Nel precedente mandato siamo stati consiglieri insieme - racconta il sindaco Enrico Casana - era una persona devota che ha fatto tanto anche per la chiesa. Un grande amministratore sempre disponibile; mente, cuore e braccio della Pro Loco. Ha passato la vita a occuparsi del prossimo. In occasione delle scorse elezioni l'ho pregato più volte di entrare nella mia lista perché ho sempre creduto che una persona competente come lui sarebbe stata fondamentale per un novellino come me. Questa volta però aveva deciso di ritirarsi dalla vita amministrativa per dedicare maggior tempo alla sua famiglia; una scelta che ho da subito condiviso. Ogni volta che ne ho avuto bisogno, comunque, lui c'era. E' una grande perdita per tutto il paese".

Grande dolore anche per l'ex sindaco Renato Carmellino, con cui Pegoraro aveva instaurato una sincera amicizia da anni e con il quale aveva collaborato in molteplici ambiti, dall'amministrazione comunale, alla Pro Loco, al mondo dello sport. Collaboratore della cantoria della parrocchia, ha fatto anche parte del Consiglio Affari Economici della stessa. "Ha fatto davvero tanto per il paese - commentano dalla Pro Loco - non si è mai tirato indietro ed è sempre stato presente per tutti. Per lui eravamo come una seconda famiglia. Pur non essendo Alpino, anche nel loro gruppo era diventato ormai un punto di riferimento. Lascerà un vuoto incolmabile nella nostra comunità".