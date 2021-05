Dal sindaco, alla Regione, alle Funivie Oropa: Il cordoglio del territorio biellese per la tragedia di Stresa

È stato un fulmine a ciel sereno la tragedia che ha sconvolto il territorio di Stresa a partire dalle 12,30 circa di oggi, domenica 23 maggio. Una cabina della funivia Stresa-Mottarone ha ceduto finendo rovinosamente a terra, staccandosi da uno dei punti più alti, quasi alla fine della corsa. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Stresa Marcella Severino pare sia "il cavo la causa dell'incidente. Alcuni escursionisti hanno visto la scena: prima un fortissimo sibilo, poi la cabina che, arrivata quasi in cima, è indietreggiata fino ad arrivare a urtare il pilone, per poi precipitare in una zona impervia".

Tanti i messaggi di cordoglio dei politici locali e nazionali che in giornata hanno riempito le pagine dei quotidiani. A partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso "alle famiglie colpite e alle comunità in lutto la partecipazione di tutta l’Italia" e dal governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha sottolineato come questa sia "una tragedia che toglie il fiato. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e del piccolo e preghiamo per il bambino ancora in vita con ogni speranza possibile nel cuore".

Anche il territorio biellese ha mostrato fin da subito solidarietà ai cittadini di Stresa e ai parenti delle vittime del dramma: "Penso che di fronte a una tragedia del genere si possa soltanto rimanere in silenzio - dichiara il sindaco di Biella Claudio Corradino -. Sono vicino alla mia collega di Stresa, una cara amica che conosco personalmente, ma soprattutto alle famiglie delle vittime. Questa è una tragedia inspiegabile, quasi una beffa visto che è accaduta proprio nel periodo delle riaperture, ma non tocca a noi dare un verdetto. Non facciamo paragoni con la nostra funivia, che è ancora efficiente e lo sarà per tanto tempo: noi faremo quanto necessario per mantenerla tale. Ora servono il silenzio e il rispetto per le vittime, perché qualunque affermazione rischia di diventare superflua o, peggio ancora, una speculazione".

Tra i politici biellesi ha espresso il suo cordoglio anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alberto Fenoglio: "Sono profondamente addolorato, è un duro colpo per il nostro Piemonte. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e alla città di Stresa. In attesa dell’esito delle indagini, questa tragedia ci ricorda per l’ennesima volta quanto impegno, serietà e professionalità e massima attenzione sia necessaria nell’ambito della realizzazione e della manutenzione delle opere pubbliche".

Solidarietà anche dai rappresentanti biellesi in Regione, come l'assessore al Welfare Chiara Caucino, che ha dichiarato: "In momenti come questi ogni parola rischia di risultare retorica o fuori luogo, ma il mio dolore è davvero immenso e un pensiero non può che essere dedicato alle famiglie delle vittime e al bimbo che ora versa in gravi condizioni. Il dramma e l’angoscia di questo momento aumenta ancora di più il mio desiderio di capire come sia possibile che, oggi, possano verificarsi tragedie di questa portata in un impianto che, oltretutto, era stato chiuso nel 2014 per una revisione generale e che aveva riaperto nel 2016 dopo due anni di lavori di manutenzione e ammodernamento. Auspico pertanto che le indagini sull’incidente siano solerti ed efficaci e che, qualora vengano individuate eventuali responsabilità, chi ha sbagliato paghi fino in fondo. Non riesco ad accettare che nel 2021 possano verificarsi tragedie come questa: bisogna fare chiarezza sia perché per il Piemonte la sicurezza dei propri impianti è prioritaria, ma soprattutto perché lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari, che meritano, prima di tutto, dovute e rapide risposte".

La notizia, che in pochi minuti si è diffusa in tutta Italia, ha gettato nello sconforto anche il presidente delle Funivie di Oropa Gionara Pirali, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Una notizia che non avrei mai voluto leggere, soprattutto da quando ho assunto l'incarico alle Funivie di Oropa. Tanti pensieri si accavallano. Tutto lo staff delle Funivie di Oropa si stringe intorno alle famiglie delle vittime. Giornata terribile".