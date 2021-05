Slowland Piemonte, con “Tra lago e collina” parte Paesaggio Art Landscape

La terza edizione di PAL Paesaggio Art Landscape si svolge tra domenica 23 maggio e il 27 giugno con 7 eventi nei comuni di Cerrione, Piverone, Viverone, Roppolo, Cavaglià, Alice Castello e Santhià. Gli eventi sono divisi in 3 escursioni e una conferenza. Le escursioni della lunghezza di circa 5 km avranno una versione per le scuole e una versione per adulti, la conferenza sarà realizzata in due versioni per le scuole e per gli adulti.

Saranno rispettate tutte le misure anti-covid e per questo le conferenze potranno essere on-line e le escursioni saranno realizzate con partenze suddivise per “congiunti” ogni 15 minuti, a partire dalle 530 del mattino (prima escursione all’alba) per tutta la giornata, su prenotazione all’indirizzo ticket4pal@gmail.com la partecipazione è gratuita. Gli allestimenti sono prevalentemente sonori e saranno scaricabili alla partenza per essere ascoltati con il proprio smartphone (preferibilmente con cuffie) durante il percorso che sarà allestito con le indicazioni necessarie.

Descrizione e commenti

“Qual è la distanza nelle nostre relazioni?”, a partire da questa domanda, in riferimento all'emergenza pandemica, un gruppo internazionale di artisti ha dato vita a quattro opere d'arte che andranno a caratterizzare PAL - Paesaggio. Art. Landscape 2021 - intitolato quest'anno "Exchanging whispers in the vineyard - Sussurri nella vigna" - che si svolgerà tra fine maggio e giugno nei comuni di Cerrione, Viverone, Piverone, Roppolo, Cavaglià, Alice Castello e Santhià.

Il Festival, che parte dall'esperienza iniziale nei comuni di Viverone e Roppolo dell'edizione 2017, si pone come festival di scambio artistico all'aperto che questa volta si svolgerà in diversi tipi di paesaggio, grazie al coinvolgimento dell’Associazione Slowland Piemonte e di nuovi comuni e nuovi punti di vista, e quest’anno utilizza i suoi ingredienti principali, arte e paesaggio, per affrontare il tema dell’incontro. Durante l'attuale periodo di distanziamento fisico ed emotivo sono cambiate le nostre relazioni, con questa esperienza gli autori vogliono offrire ai partecipanti momenti di riflessione stimolati dalle opere degli artisti in un’atmosfera internazionale calata nel nostro paesaggio. Curatrici della parte artistica sono Anne-Beth Schuurmans (NL) e Marie-Rose Mayele (BE/CG) della compagnia Cie sQueezz che propone per la terza volta in sei anni l’evento PAL, come sempre una proposta artistica outdoor per bambini e comunità. Anche quest’anno l'iniziativa è supportata anche dalle associazioni locali (Il movimento lento e i Semi di Serra e ColtiViviamo) e le pro loco (Viverone, Piverone e Alice Castello).

Il commento degli amministratori

"Era molto importante promuovere l'evento e che la nostra associazione fosse in prima fila" introduce Elena Baratto, Assessore di Piverone (che insieme a Viverone sarà sede del primo evento) e vicepresidente di Slowland "in un'edizione che se da una parte sarà sicuramente riavvicinamento e di fiducia, consapevoli delle difficoltà che le nostre comunità stanno affrontando".

"L'iniziativa è ormai giunta alla terza edizione e la nostra associazione che aveva già collaborato nell'edizione precedente, ha deciso di sostenerla particolarmente quest'anno, e proprio per la situazione difficile in cui ci troviamo, dopo un anno e mezzo di blocchi e difficoltà, l'evento PAL è anche diventato un'opportunità di rinascita con l'arte, il territorio e gli eventi che potranno essere organizzati al contorno" ci dice il Presidente di Slowland Piemonte Pancrazio Bertaccini, Associazione che quest'anno ha deciso di supportare completamente l'iniziativa con fondi dei comuni associati e con il contributo ottenuto da un bando della Fondazione CRB.

Secondo l’assessore Daniele Carrara, di Cavaglià, “Questa iniziativa è una prima importante occasione che le amministrazioni comunali non possono perdere: occorre dimostrare alla popolazione e a chi lavora sul territorio che la volontà di supportare e promuovere rimane salda nonostante le avversità del momento”.

Il commento di Marie Rose Mayele anche riportato nel bell’articolo di Luca Deias, per il giornale di Città dell'Arte: “Nelle due precedenti edizioni gli organizzatori hanno invitato gli artisti, in coppia, a realizzare un'opera d'arte direttamente nel paesaggio in cui poi veniva collocata. Quest'anno, invece, abbiamo chiesto loro di mandare le opere d'arte in forma di messaggi per invitare i camminatori fruitori dell'iniziativa a riflettere sulle distanze che caratterizzano questo periodo storico. Agli artisti italiani e internazionali delle precedenti edizioni, infatti, abbiamo suggerito di invitare i partecipanti a risposte alla domanda ‘Qual è la distanza tra noi?’ stimolati dalle installazioni. Le opere sono diverse tra loro e hanno fruizioni diverse. Per esempio, con ‘Message in the bottle’ ogni partecipante può prendere una delle bottiglie dell'opera, che al loro interno conterranno un messaggio ispirazionale scritto anche da bambini delle scuole sul tema del festival (ognuno potrà anche scegliere se rispondere al messaggio, perché sarà riportato l'indirizzo del mittente); Leggenda da lontano, invece, è un'opera sonora che invita le persone muoversi nel paesaggio ascoltando leggende proposte dagli artisti. Siamo grati - ha concluso - ai comuni ospitanti, ai loro residenti e a tutti i volontari per il loro sostegno che ci danno nonostante i tempi difficili. Vogliamo anche ringraziare il bellissimo paesaggio del Piemonte. Sarà un'esperienza magica”.

Eventi

Tra lago e collina, si terrà il 23 maggio tra Piverone e Viverone;

Nei boschi, è prevista per il 6 giugno fra Cavaglià e Roppolo;

Nella pianura Vercellese, è in programma per il 27 giugno tra Alice Castello e Santhià;

Speech/Seminario, invece, sarà in live stream dalle 11.30 alle 20.30 il 26 maggio.

Le opere e gli artisti

Saranno proposte quattro opere da sentire, da vedere e da vivere nei tre diversi paesaggi dei percorsi:

Connected breathing - Respiro connesso, di Cecilie Bendixen (DK) e Luca Benedetto (IT);

Leggende lontane, sensi vicini - Legends from far away,senses from insidedi Claudia Ferretti (IT) e Sonia Si Ahmed (DE/DZ);

From my landscape to your landscape - Dal mio paesaggio al tuo di Dennis Van Tilburg (NL);

Message in a bottle - Messaggio in bottiglia di Elian Smits (NL) e Simone Severgnini (IT).

Connected breathing - Respiro connesso, di Cecilie Bendixen (DK) e Luca Benedetto (IT);

Leggende lontane, sensi vicini - Legends from far away,senses from insidedi Claudia Ferretti (IT) e Sonia Si Ahmed (DE/DZ);

From my landscape to your landscape - Dal mio paesaggio al tuo di Dennis Van Tilburg (NL);

Message in a bottle - Messaggio in bottiglia di Elian Smits (NL) e Simone Severgnini (IT).

Caratteristica di PAL è quella di mescolare artisti con differenti profili artistici, dalle arti visive alla danza, dalla musica classica al teatro, dal design alla multimedialità. Le loro proposte discendono dall'intreccio tra la provocazione artistica della compagnia Cie sQueezz e la loro formazione e sono Aaron Inker di Biella, esperto in musica e multimedia; Brian Hartley, ballerino e artista visivo che lavora per Starcatchers a Glasgow, realizzando opere d'arte in spazi pubblici, scuole e asili; Cecilie Bendixen, Architetto, artista tessile e visiva, che espone in vari musei, collezioni e fiere internazionali; Claudia Ferretti di Brescia, una musicista, sensorialista, insegnante di analisi sensoriale e narrazione sonora, sound artist e cantautrice con il nome di Claudia Is On The Sofa; Dennis Van Tilburg, musicista e soundscaper che lavora su progetti artistici internazionali in spazi rurali; Elian Smits, scenografo e artista visivo che insegna all'Accademia di teatro e danza dell'Università delle arti di Amsterdam; Luca Benedetto, trombettista, compositore e membro di Satoyama (ambient jazz); Simone Severgnini di Milano; attore e direttore artistico del gruppo teatrale e della scuola 'Il Giardino delle ore'; Sonia Si Ahmed, interprete e improvvisatrice, danzatrice in vari progetti artistici con coreografi come Julien Bruneau e Mette Edvardsen.