Disagi in Superstrada, nel tratto vicino all'uscita per Cossato in direzione Masserano, a causa della perdita di materiale inerte da parte di un mezzo in transito. L'accaduto è avvenuto intorno alle 17 di ieri, 20 maggio.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno regolato il traffico per alcune ore, in attesa dell'arrivo del personale addetto alla rimozione. Intorno alle 20 le operazioni si completavano, con il ritorno graduale alla normalità della viabilità.