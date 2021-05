Calcio, confermato il “Cobra” Pertel sulla panchina della Chiavazzese

La Chiavazzese comunica di aver confermato ufficialmente sulla panchina della Prima Squadra per la stagione 2021/22 il tecnico Glauco Pertel. Il “Cobra”, forte della conferma ricevuta dalla società, sta già lavorando in grande sintonia con il direttore sportivo Acquadro per la pianificazione della prossima stagione in Promozione.

Per Pertel si tratta della terza stagione in blu-cremisi: partito come vice allenatore nella stagione 2018/19, ha preso successivamente in mano la guida della nostra Prima Squadra fino a portarla a vincere la Coppa Piemonte di Prima Categoria nella medesima annata. Nella stagione sportiva 2019/20 ha conquistato lo stratosferico accesso al campionato di Promozione e, nel campionato appena terminato, l'ha condotta egregiamente, ben figurando in ogni apparizione. I risultati del lavoro messo in pratica da Pertel e dal suo staff tecnico in questo lungo periodo di permanenza in blu-cremisi si sono notati: la valorizzazione dei giovani è stata sublime, la grinta in ogni partita e le idee di gioco espresse sono state invidiabili e la sportività verso gli avversari è sempre stata impeccabile. Glauco Pertel possiede un'elevata preparazione tecnico/tattica ed, in primo piano, eccelle per i suoi valori umani, facendone di lui un allenatore di alto livello tanto da confermare la Chiavazzese un esempio dentro e fuori dal recinto di gioco.

“Sono molto onorato per questa riconferma e felice di poter intraprendere un'altra stagione con questa Società – spiega il mister - Questa terza stagione in blu-cremisi non può che gratificarmi ed inorgoglirmi. La speranza è quella di poter ottenere gli obiettivi prefissati, rincontrare ragazzi motivati con la “fame” e la voglia di far bene e con la convinzione che con il giusto atteggiamento e con la giusta volontà si possano ottenere sicuramente risultati di livello. Ringrazio la società per il rinnovo della fiducia e dell'incarico affidatomi, frutto del riconoscimento del lavoro e dell'impegno profuso per il miglioramento dei singoli e della squadra; merito anche della fruttuosa collaborazione con l'affidabilissimo staff tecnico. Sarà molto stimolante il potersi rimettere in gioco in una categoria che nella passata stagione abbiamo avuto modo di conoscere solo in maniera marginale, ma questo non può che generare in noi solo ulteriori grandi stimoli per metterci in gioco e miglorarci, visto che purtroppo la forzata sospensione non ci ha dato il modo di verificare il nostro reale valore. Il tutto sempre con la consapevolezza che occorre dare sempre il massimo e che non bisogna mai accontentarsi, perchè chi non dà tutto non dà niente”.

Parla anche il presidente Massimo Lorena sulla conferma di Mister Pertel: “La scelta dell'allenatore è un fatto importante per poter impostare al meglio la prossima stagione e in questo caso si tratta di una gradita conferma. Pertel ha dimostrato con i fatti di saper ricoprire al meglio il Suo incarico sia negli impegni ufficiali che nelle sedute di allenamento. E' sempre 'stato sul pezzo' anche in periodi che ci hanno obbligato a stare lontani dal campo, cosa che ho particolarmente apprezzato, che dimostra dedizione, serietà e un forte attaccamento ai colori blu-cremisi. Una delle sue caratteristiche principali, che lo accomuna al nostro direttore Acquadro, è la valorizzazione dei giovani, permettendo così di far emergere chi se lo merita e per gli obiettivi futuri della società. Questo è un elemento fondamentale per noi".