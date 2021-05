I Subsonica a Biella, dopo 18 anni la band torinese torna sul palco del Reload

"Un sogno che diventa realtà. Sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della decima edizione, quella dell’anno scorso che ha avuto serenamente luogo nonostante le difficoltà dovute alla pandemia". Con queste parole gli organizzatori del Reload Sound Festival annunciano la presenza di un ospite speciale per l'edizione 2021: i Subsonica. Venerdì 16 luglio la band torinese salirà sul bonprix Stage e si esibirà con una carrellata dei tanti successi di cui è costellata la loro carriera.

Undicesima edizione quindi per Reload che come di consueto sarà al Parco Eunice Kennedy Shriver a Biella, da giovedì 15 a domenica 18 luglio. La band torinese può essere annoverata tra i più grandi artisti della storia della musica pop italiana. Da oltre vent’anni infatti, il quintetto è capace di stupire un pubblico sempre in crescita con arrangiamenti ricercati e canzoni che "ti si incollano in testa". Un valore che è il risultato della proficua e solida collaborazione dei cinque musicisti che ne fanno parte (Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio) e che hanno fissato nel connubio tra pop e musica elettronica la loro inimitabile firma artistica.

Commenta il direttore artistico Eddy Romano: "Sto realizzando un mio piccolo sogno di direttore artistico e di amante della musica. I Subsonica sono una delle band più amate in Italia e, per molti della mia generazione, fedelissimi compagni di dancefloor e di scorribande estive con i finestrini abbassati. Sono “strade che si lasciano guidare forte” quelle a cui penso quando mi rendo conto che anche quest’anno stiamo riuscendo a mettere in piedi la macchina del festival. Ne abbiamo tutti bisogno, per riassaporare musica, estate, libertà".

Anche quest’anno il pubblico è invitato a seguire alcune precauzioni per garantire la salute di tutti. "La definizione dei protocolli per gli eventi - spiegano gli organizzatori - è ancora soggetta a variazioni. Naturalmente siamo sempre in allerta per cogliere l’opportunità anche del minimo allentamento".

Ad oggi, come l’anno scorso, i posti saranno molto limitati (massimo mille presenze). È quindi caldamente consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita online o fisicamente presso i più vicini box office ufficiali del circuito TicketOne.

L’undicesima edizione di Reload Sound Festival, evento protagonista dell’estate musicale biellese, è realizzata con il supporto di Bonprix e il sostegno di Regione Piemonte, Città di Biella, Fondazione CRB e Fondazione CRT.