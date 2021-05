Picchia la compagna incinta, poi aggredisce i poliziotti: 52enne biellese in manette

Un altro episodio di violenza ha fatto collezionare il quarto arresto nel giro di un mese in provincia. È accaduto la sera del 15 maggio in un'abitazione di Ponderano: una donna di 42 anni, incinta, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine asserendo di essere stata picchiata dal compagno. La donna ha poi espresso agli agenti la sua paura in quanto lo stesso, D.M. 52enne biellese, era uscito di casa ma aveva intenzione di fare rientro.

All'arrivo di una squadra volante della Polizia, lui era nascosto in un cespuglio e lei riportava evidenti segni al volto, oltre a degli schizzi di sangue sulla maglietta e sul muro di casa. La donna è stata quindi trasportata in ospedale, dove le sono stati dati 21 giorni di prognosi. Secondo quanto dichiarato dalla stessa, era la prima volta che veniva aggredita in quel modo dal compagno, che per questo ha rimediato una denuncia per lesioni con l'aggravante dei giorni di prognosi (oltre i 20) e del fatto che i due fossero conviventi.

Ma la violenza dell'uomo non si è limitata alla ormai ex compagna: durante l'intervento della Questura il 52enne ha aggredito due poliziotti, provocando lesioni per 3 giorni a uno e 10 all'altro. A quel punto è scattato l'arresto per resistenza, lesione e violenza a pubblico ufficiale, poi convalidato con obbligo di firma.