Pella promuove le decisioni della cabina di regia: “Ora, rimuovere paura di riaprire”

“Buoni gli esiti raggiunti dalla riunione tra Regioni, ANCI, UPI e Governo, coordinata dal Ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in cui é stato illustrato e concordato con i territori il programma delle progressive riaperture del Paese”. A parlare il deputato e vicepresidente vicario ANCI Roberto Pella.

Per l’esponente politico biellese è “fondamentale superare la paura di riaprire per poter dare respiro all'economia e a tutte le attività di imprese, famiglie e comunità, con date certe in grado di consentire un'adeguata pianificazione. Il coprifuoco sarà progressivamente allungato per essere finalmente definitivamente tolto dopo metà giugno, in vista di una stagione estiva all'insegna della ripresa socio-economica e della garanzia di maggiore salute pubblica. Alcuni settori, dal wedding allo sport, in particolare le piscine, alle manifestazioni culturali hanno già sofferto troppo e attendono la fine del loro lockdown. Con responsabilità e consapevolezza i cittadini italiani meritano la libertà di tornare a vivere”.