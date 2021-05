L'opinione di Pietro Brovarone: "Politica e giustizia"

Tema complesso, ma attuale da almeno trent'anni, ovvero dal 1992, quando per scelta politica, la politica partitica decise, per vergogna (forse) e dietro la spinta di un populismo che nel tempo sarebbe assurto a potere cieco e seppesso illogico, di rinunciare all'immunità parlamentare. Scudo fortemente voluto, ai tempi della Costituente, dal P.C.I. contro "incursioni" del "potere" giudiziario nell'alveo della politica. Quella rinuncia, dettata da estrema debolezza a causa di un eccesso di "malefatte" della classe politica del tempo, di fatto travolta dal crollo del Muro di Berlino, consegnò il paese ad un trentennio funestato dallo scontro tra un potere quello politico (legittimato dal voto popolare) e un ordine indipendente di pubblici funzionari, vincitori di un pubblico concorso, i magistrati.

Ora che tra queste due categorie non si sia consumato un conflitto sarebbe negare la storia recente: le vicende, poi, di questi ultimi mesi - caso Palamara e da ultimo il caso Amara - hanno reso palese quello che non era noto al grande pubblico, ovvero l'intreccio tra polica e parte della magistratura per condizionare le nomine ai vertici degli uffici giudiziari più importanti del paese. Insomma, potremmo dire che tra potere politico e ordine giudiziario si sia sviluppato nel tempo un rapporto che ha visto a volte aspra contrapposizione e altre volte punti di contatto che presentano opacità tutte da chiarire.

Tutto ciò, però, non è stato sicuramente utile al paese ed ora sarebbe tempo che ogni parte tornasse a svolgere i propri compiti nel rispetto dell'alta funzione che sia la politica che l'ordine giudiziario hanno per la vita di una repubblica parlamentare . Per fare ciò, però, è necessario interpretare i ruoli di politico e di magistrato come ruoli di servizio alla Nazione e al Popolo sovrano e non come sinecure per il proprio tornaconto personale o per l'esercizio del potere fine a sé steso, ricordando sempre quanto diceva Nicolas Gomes Davila: "Ciò che non è complicato è falso".