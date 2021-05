Apprensione nella notte a Chiavazza, materiale a fuoco dietro al Penny Market FOTO

Del materiale principalmente di plastica e carta ha preso fuoco nella notte dietro al Penny Market di via Chiavazza. Le fiamme hanno colpito anche il tettuccio che riparava il materiale, ma non si sono espanse al resto della struttura. Le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti sono iniziate circa alle 3 e si sono concluse verso le 7. Inoltre, dato che il fumo era entrato all'interno del supermercato, gli uomini del 115 hanno fatto arieggiare l'edificio con i motoventilatori per rimuovere l'eventuale presenza di monossido di carbonio. Sul posto anche la Polizia.