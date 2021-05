Domani inizia la stagione balneare al Lago di Viverone

La stagione balneare 2021 si apre in Piemonte il 15 maggio e terminerà, come di consueto, il 30 settembre. La rete delle acque di balneazione, sottoposta a revisione a partire dalla stagione 2019, è stata confermata anche per l’anno 2021 ed è costituita da 78 acque di balneazione situate su sette laghi naturali (Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo, Lago Viverone, Lago di Avigliana Grande, Lago Sirio, Lago Candia) e due corsi d’acqua (Torrenti Cannobino e San Bernardino).

“Nel corso della stagione balneare 2021 sarà inoltre condotto, come nei precedenti anni, un monitoraggio dei cianobatteri al fine di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti sui laghi Maggiore, Sirio, Candia, Viverone e Avigliana Grande – spiegano dal sito dell'Arpa Piemonte - Al termine della stagione 2020, il 97% delle acque di balneazione piemontesi ha conseguito l’obiettivo previsto dalla Direttiva Europea 2006/7/CE, che prescriveva per tutte le acque di balneazione il conseguimento della classe sufficiente entro la fine della stagione balneare 2015. L’inizio della stagione balneare coincide con la ripresa della pubblicazione del bollettino dell'Agenzia che prevede l’aggiornamento dei dati analitici relativi sia alla componente microbiologica che a quella cianobatterica. Il bollettino sarà consultabile dal 15 maggio”.