Pichetto al tavolo MISE per affrontare la situazione della chimica italiana

Si è svolto ieri pomeriggio al MISE il tavolo interministeriale sulla chimica, con particolare riferimento al quadrilatero Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, convocato dal Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, insieme al Sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava. Al tavolo, dove si è affrontata la situazione del settore della chimica italiana, erano presenti, tra gli altri, in modalità telematica, rappresentanti delle istituzioni, sindacati, Confindustria e regioni coinvolte.

Il viceministro ha ribadito che il Governo sta seguendo con molta attenzione i piani di Eni e di Versalis. Pichetto ha auspicato inoltre che si possa lavorare in una logica di pianificazione di un piano industriale che preveda investimenti nell'ottica di una necessaria transizione ecologica ed energetica, garantendo al tempo stesso occupazione e mantenimento dell'indotto, con l'obiettivo comune di rafforzare la competitività e la sostenibilità della chimica in Italia, strategica non solo per il nostro manifatturiero ma anche per tutte le altre produzioni.