Giornata mondiale Croce Rossa, quasi 700mila i chilometri percorsi in un anno dagli inarrestabili biellesi

L'8 maggio è la giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e anche a Biella i volontari sono scesi in piazza per celebrare i diversi traguardi. Il tema scelto in tutto il mondo nel 2021 è #INARRESTABILI.

Quello appena trascorso è stato un anno di straordinario volontariato che ha visto la Croce Rossa della provincia di Biella impegnata in prima linea nella lotta al Covid -19 ma anche nel sociale, in tante altre piccole e grandi emergenze e attività quotidiane.

Il momento di festa si è svolto in Piazza del Duomo sabato mattina: "Abbiamo dedicato un momento di festa per ringraziare il Biellese per la vicinanza che ci ha dimostrato in questo anno difficile - commentano dalla Cri Biella -. Abbiamo potuto premiare i benefattori e le associazioni locali che ci hanno supportato, nonché i nostri Volontari che continuano a dimostrare un grande impegno verso il nostro Comitato. Grazie per esserci".

Il Comitato Regionale della Croce Rossa in Piemonte è il più grande d’Italia per numero di volontari (ben 22.000 sui 150.000 italiani) e i numeri della Provincia di Biella contribuiscono a dare la misura della generosità e del grande impegno profusi: quasi 700.000 chilometri percorsi dagli #inarrestabili biellesi, 3669 trasporti sanitari, 1218 trasporti in collaborazione con il 118.

Centinaia i servizi di consegna spesa e farmaci a domicilio, meglio noti come il Tempo della Gentilezza, insieme a centinaia i servizi in supporto alla Regione Piemonte come tamponi, vaccini ecc. Tutto il territorio ha voluto unirsi alla festa della Croce Rossa e sono moltissimi i comuni che hanno esposto la bandiera dell’associazione, in segno di rispetto e ringraziamento.

“Il Piemonte – dichiara Vittorio Ferrero, Presidente Croce Rossa Comitato del Piemonte – ha dimostrato uno straordinario slancio di solidarietà. Anche in provincia di Biella sono stati tantissimi i volontari temporanei che hanno donato il proprio tempo all’associazione nel difficile momento del lockdown e molti di loro hanno deciso di entrare a far parte dei nostri comitati. Tutti i giorni, ma in particolare l’8 Maggio - Giornata Mondiale della Croce Rossa – è importante ribadire che nulla di tutto ciò che viene fatto quotidianamente sarebbe possibile senza i volontari che rappresentano il passato, il presente ma soprattutto il futuro dell’Associazione. L’8 maggio è l’occasione per ribadire il prezioso contributo degli over 60 e il ruolo fondamentale dei giovani".

Proprio in questi giorni ripartono sul territorio i corsi per diventare volontario della CRI, aperti a tutti dai 14 anni in su. È possibile pre-iscriversi online sul sito https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/. 26 ore di corso per offrire a chi desidera prestare servizio nozioni di primo soccorso ma anche informazioni sulla storia dell’associazione, sul ruolo della Croce Rossa nel mondo e sull’approccio umanitario che distingue tutte le azioni dell’Associazione.