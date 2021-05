Calcio, è pareggio tra La Biellese e l'RG Ticino

E' stata una partita dinamica quella che nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, ha visto protagoniste le due squadre di Eccellenza RG Ticino e La Biellese sui campi della città. Un 2-2 è il risultato che le due sfidanti si sono portate a casa: a rompere il ghiaccio al 17° del primo tempo è stato Latta, che ha fatto goal grazie all'assist di Agnesina. Nessuna rete centrata da quel momento fino al secondo tempo, durante il quale Gibellini della squadra novarese ha segnato nella porta dei biellesi con un assist di Scienza. Poco dopo Facchetti si è aggiudicato il secondo punto per La Biellese. Rete decisiva, infine, quella di Malvestio dell'RG Ticino.

Risultati del 5° turno

Atletico Torino vs Aygreville 2-4

Borgaro Nobis vs Oleggio 1-2

LG Trino vs Borgovercelli 0-0

Dufour Varallo vs Lucento 0-0

RG Ticino vs La Biellese 2-2

Classifica

La Biellese e Pro Eureka 10

Borgovercelli e Aygreville 8

RG Ticino 7

LG Trino 6

Borgaro Nobis e Oleggio 4

Dufour Varallo e Lucento 2

Atletico Torino 0