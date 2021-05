Il racconto della domenica: "Pesca, che passione" di Luisa Mello Grosso

Pesca, che passione

La mia passione più grande è stata la pesca di acqua dolce. Preferisco la pesca alla trota, ma andavo anche a pescare gli sgombri a Cesenatico con delle gite organizzate, quando capitava. La pesca mi piaceva perché mi dava tranquillità.

Ho cominciato subito dopo essermi sposato, ma non credo che le due cose fossero ccollegate. Tutto il pesce che pescavo lo pulivo io e poi lo congelavo.

Ricordo di aver pescato un cavedano di Kg 2,50, che poi ho fotografato perché nessuno mi avrebbe mai creduto. L'ho pescato di novembre, di non ricordo più quale anno, a Oldenico sul Sesia. C'era la nebbia e faceva freddo. Ci ho messo mezz'ora per tirarlo fuori.

Ho pescato nel lago di Paneveggio, nel comune di Pedrazzo in Trentino, dove il legno dei pini è usato per la costruzione degli strumenti musicali. Facevo le vacanze in funzione della pesca. Andavo in Trentino quando qui faceva caldo, e là si stava bene.

Mi alzavo alle 4 e andavo a pesca, poi mi incontravo con mia moglie a pranzo e il pomeriggio lo passavo insieme a lei. Il primo posto dove siamo stati in Trentino è stato S. Martino di Castrozza; una volta lì abbiamo affittato un camper.

Ci è piaciuto così tanto, che il Trentino lo abbiamo praticamente girato tutto. Ho pescato anche nel lago di Misurina. Ricordo che avevo il permesso per pescare solo cinque pesci, ma io ne avevo pescati di più, così dovetti nasconderli.

Un giorno non ho visto il guardiapesca; avevo appena pescato un temolo, il più pregiato, e l'avevo nascosto: lui mi ha visto e ha voluto vedere il mio cesto. Per fortuna, il temolo non me l'ha beccato, così ho potuto cucinarmelo e mangiarmelo.