Christian Zegna: “Valorizzare competenze digitali a scuola primo passo sviluppo territorio”

“La digitalizzazione è una leva essenziale per la crescita delle persone, delle imprese e del territorio: partendo da questo presupposto, credo che sia fondamentale riuscire a valorizzare le competenze legate alle nuove tecnologie fin dai banchi di scuola, a tutti i livelli. Come giurato al Premio Scuola Digitale 2021 ho potuto toccare con mano l’entusiasmo dei ragazzi, la loro creatività e passione nel mettersi in gioco rispetto agli strumenti digitali: talento e capacità che potranno essere di grande importanza per la loro carriera personale e per lo sviluppo del territorio in generale”.

Così Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, con delega alla Digitalizzazione, ha commentato la sua partecipazione alle selezioni provinciali del Premio Scuola Digitale 2021, coordinate dall’IIS “E.Bona” e grazie al supporto della redazione digitale degli studenti dell’istituto, che sono svolte nei giorni scorsi a Biella.

L’iniziativa è alla terza edizione. Partita nel 2018, è cresciuta promuovendo all’interno degli istituti scolastici la formazione sulle competenze digitali. Promosso dal Ministero dell’Istruzione, il Premio intende valorizzare i progetti e le iniziative delle scuole che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, che si sono svolti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. A selezionare i progetti per ognuna delle sezioni - la prima riservata alle scuole del primo ciclo, la seconda alle scuole del secondo ciclo - è una Giuria composta da esperti del mondo scolastico, imprenditori, rappresentanti di enti del territorio.

La selezione provinciale di Biella, martedì scorso, dedicata al secondo ciclo ha premiato, l’IIS “Gae Aulenti” per l’ideazione della app Digital Agility: una app multifunzione pensata per le persone con disabilità capace, ad esempio, di “tradurre” gesti e immagini in parole e viceversa, di riconoscere denaro e aiutare nel calcolo del resto, di comandare da remoto i dispositivi domestici.

Il 29 aprile anche la selezione provinciale per il primo ciclo ha aggiudicato la vittoria al progetto “Sanfrà Radio”, sviluppato dagli alunni dell’Istituto San Francesco d’Assisi.