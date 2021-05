Incidente per uno scialpinista, il maltempo complica il soccorso

Sì è concluso da pochi minuti l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Sestriere (To). Uno scialpinista ha riportato una sospetta frattura a una gamba nel Vallone del Chisonetto, intorno a quota 2250 metri. A causa delle pessime condizioni meteo è stato raggiunto dalle squadre a terra con sci e pelli di foca, poi stabilizzato, imbarellato e caricato sul toboga. In seguito il paziente è stato trasportato a valle dai tecnici in sci e consegnato all'autoambulanza per l'ospedalizzazione. All'operazione ha partecipato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri.