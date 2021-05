Valdilana in lutto per l'appuntato in congedo Ugo Luciano, aveva 77 anni

Valdilana e Valle Mosso in lutto per l'appuntato in congedo Ugo Luciano, scomparso all'età di 77 anni. A dare la triste notizia è l'Associazione Nazionale Carabinieri Valdilana, con tutto il consiglio e il presidente Giovanni Sanna: "Malato da qualche tempo - scrivono - era vedovo, evento che non ha mai del tutto accettato. Aveva prestato servizio nelle caserme di Biella, Scopa, Valle Mosso e infine a Mosso, dove si è congedato a metà degli anni Ottanta". L'appuntato ha anche rivestito con impegno la carica di presidente della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

"Verrà ricordata come persona gentile e sempre pronta ad aiutare il Suo prossimo" concludono i membri dell'associazione. Lascia nel dolore il fratello Raimondo, la sorella Pasqualina e il figlio Giuseppe con Sonia.