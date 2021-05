Il Fondo Edo Tempia piange la scomparsa di Carla Teglia

È una giornata triste per la grande famiglia del Fondo Edo Tempia, in lutto per la scomparsa di Carla Teglia. Storica volontaria dell’associazione, era anima e fondatrice del gruppo di Ponzone che non ha mai abbandonato fino a quando la malattia, solo negli ultimi giorni, non le ha più consentito di proseguire. Aveva 78 anni e il suo volto, nella valle di Mosso, era assai noto anche per la sua attività di commerciante e ristoratrice.

Tra le ultime idee che era riuscita a portare a termine, c’è stata la raccolta di fondi tra le aziende del territorio che ha consentito di acquistare una nuova auto per il trasporto dei pazienti. Più di recente, benché fosse lei stessa malata, è stata anche tra i volontari che hanno dato una mano nell’emergenza-coronavirus, mettendosi a disposizione del comune di Valdilana per le necessità in aiuto alla popolazione.

"È una grande perdita - dice Maria Teresa Guido, vicepresidente del Fondo Edo Tempia e coordinatrice dei volontari - non solo per noi ma per l’intera comunità. La sua generosità è stata di esempio anche alle tante persone che hanno collaborato con lei e che certamente continueranno la sua opera con lo stesso entusiasmo".