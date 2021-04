Pollone, a settembre vacanza in Puglia con Comune e Pro Loco

Quest'anno il soggiorno marino-termale organizzato da Comune Pro Loco di Pollone si svolgerà dal 19 settembre al 3 ottobre all'hotel Gran Serena di Torre Canne di Fasano, in provincia di Brindisi, con un minimo di 30 partecipanti.

Gli interessati devono prenotare entro venerdì 30 aprile versano un acconto sul prezzo della vacanza. Per informazioni si possono contattare l'ufficio anagrafe comunale (01561191-1), la Pro Loco (Adriano 3665918198; Paolo 3391556409), e l'agenzia Kibo Viaggi di Biella (0152522456).

La quota individuale di partecipazione, con uno sconto per i residenti a Pollone, comprende il soggiorno in pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo, trasferimento andata e ritorno in autobus per l'aeroporto, ed il viaggio aereo andata e ritorno.