Dal Nord Ovest – Violento scontro tra due auto e mezzo pesante: una persona finisce in ospedale

Violento scontro questa mattina, 29 aprile, a Cigliano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture e un automezzo pesante. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118. Quest'ultimi hanno trasportato una persona in codice verde al Pronto Soccorso di Vercelli.