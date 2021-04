Frontale con tamponamento a Candelo, tre auto coinvolte nell'incidente

Frontale con tamponamento nella giornata di ieri, 28 aprile, in via Castellengo a Candelo. Per cause in corso di accertamento, uno dei mezzi coinvolti ha invaso la corsia opposta provocando l'incidente. Non riuscendo a frenare per tempo, una terza macchina in coda è finita contro una delle due vetture incidentate. A rilievi e viabilità ci hanno pensato i Carabinieri, che ora indagano sulle dinamiche dell'accaduto. Con loro sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni dei coinvolti: nonostante l'impatto, nessuno di loro ha riportato ferite.