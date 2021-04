Medico competente: quando è obbligatorio e perché

Hai da poco aperto la tua impresa e vuoi capire se rientri tra quei datori di lavoro che hanno obbligo di nominare un medico competente – il vecchio “medico del lavoro” – ed eventualmente come fare? Qui di seguito trovi una serie di informazioni che potrebbero tornarti utili: orientarsi tra le numerose norme italiane in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può non risultare immediato, infatti, soprattutto per chi sia alle prime armi.

Breve guida alla nomina (obbligatoria) di un medico del lavoro

Semplificando molto, la nomina di un medico del lavoro è obbligatoria quando per il tipo di settore in cui si opera e per le mansioni attribuite ai propri dipendenti gli stessi sono esposti a rischi per la propria incolumità psico-fisica. Il primo mito da sfatare, insomma, è che l’obbligo di nomina di un medico competente sia legato al numero di dipendenti e collaboratori: nella scelta del medico del lavoro non importa che tu abbia alle dipendenze un singolo stagista o un’intera popolazione aziendale di centinaia di unità. O quasi: più è grande la tua azienda, più sedi dislocate ha sul territorio infatti e più potresti aver bisogno di rivolgerti a studi medici con professionisti che operano in città diverse per garantire a tutti i tuoi lavoratori lo stesso grado di assistenza (se hai sede in Piemonte, per esempio, potresti dare un’occhiata a https://www.augustobastianello.it/ ). A prescindere di quanto è grande il tuo organico aziendale, comunque, stando alle attuali previsioni di legge, necessiti di un medico del lavoro quando tra le attività aziendali svolte dai tuoi dipendenti ci sono:

lavori con turni notturni

o di più di 20 ore consecutive svolte davanti a un terminale ;

lavori che richiedono di mantenere per lungo tempo la stessa posizione fissa, eretta o poco ergonomica

o che richiedono di essere alzati in quota ;

lavori che richiedono di muovere a mano dei carichi particolarmente rilevanti

o di muovere ripetutamente le braccia

e lavori che espongono a piombo, radiazioni, agenti chimici o batteriologici potenzialmente dannosi, polveri sottili, rumori eccessivi.

In tutti questi casi il compito del medico del lavoro, oltre ad aiutarti a redigere il documento di valutazione del rischio e a individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per ogni lavoratore, è quello di svolgere visite individuali che permettano di stabilire se un candidato che stai pensando di assumere è realmente idoneo per il ruolo vacante o a cui intendi destinarlo o se ci sono vulnerabilità personali del singolo lavoratore che lo rendono non idoneo a un cambio mansione e via di questo passo. Considera, comunque, che consulenze, visite e follow-up periodici con il medico competente ti permettono di verificare lo stato di salute della tua popolazione aziendale e di risolvere nella maniera corretta e ottimale per entrambe le parti anche eventuali incidenti o infortuni sul lavoro. Ancora, un professionista medico di riferimento può aiutare te e i tuoi dipendenti a prendere decisioni più consapevoli rispetto a salute e benessere intesi a trecentosessanta gradi: sapevi, per esempio, che un dipendente può chiedere spontaneamente una visita col medico del lavoro quando abbia il ragionevole dubbio che le sue condizioni di salute siano peggiorate a causa delle mansioni che svolge? o che, grazie a un recentissimo protocollo d’intesa con le autorità sanitarie, il medico competente che hai nominato può aiutarti a valutare l’opportunità di portare la campagna vaccinale anti COVID-19 all’interno della tua azienda?