Eventi Collaterali Giro d’Italia, dopo il nuovo Dpcm ecco le modifiche al calendario

A seguito delle indicazioni contenute nel nuovo Dpcm si rendono inevitabili alcune modifiche al calendario degli eventi collaterali del Giro d’Italia. Il tavolo del comitato locale, riunito nella serata di ieri a Palazzo Oropa, ha lavorato per raggiungere un compromesso pur nel contesto di un quadro normativo che prevede ancora la necessità di evitare assembramenti.

La cicloturistica “Pedalata rosa” per tesserati, originariamente in agenda domenica 9 maggio alle 9, è da intendersi annullata.

La gara per tesserati FCI vede un cambio di categorie. Non sarà più rivolta ai Giovanissimi, ma sarà destinata ad Allievi ed Esordienti. Per gli Esordienti ci sarà in palio il 1° trofeo Marco Pantani, mentre per gli Allievi il 1° trofeo Miky Boys Contro il bullismo. Resta invariato il circuito cittadino e l’appuntamento per domenica 9 maggio a partire dalle 9,30.

La Gimkana “Scuola in rosa” di domenica 9 maggio ai giardini Zumaglini è a seguito delle indicazioni Dpcm e Coni annullata.

L’asta benefica con gadget delle fondazioni, per evitare assembramenti, non si svolgerà in presenza e sarà gestita attraverso i canali delle fondazioni.

Il calendario risulta perciò così modificato:

INFOPOINT E SELFIE AREA “ASPETTANDO IL GIRO”

Quando: 1, 2, 8, 9 maggio (dalle 14). Dove: via Italia (Trinità)

Stand informativo sugli eventi collaterali e sulla partenza della tappa Biella-Canale. Presenti Fondazione Pantani e Miky Boys “Contro il bullismo”. Iniziative interattive per scoprire Biella Città Creativa UNESCO e il turismo del territorio. Diventa protagonista facendoti una foto celebrativa nel ricordo del Pirata.

INAUGURAZIONE “ESPRESSIONE ALPINA”

Quando: domenica 2 maggio (ore 19). Dove: piazza Duomo

Installazione temporanea realizzata dall’artista Paolo Barichello a sostegno della candidatura di Biella per l’Adunata Nazionale Alpini 2023. Alle 19 presentazione, cerimonia di alza bandiera, accensione e illuminazione della penna tricolore. Presente la Fanfara Ana Sezione di Biella.

INAUGURAZIONE VETRINE IN ROSA

Quando: da mercoledì 5 maggio. Dove: tutta la città

Nella settimana che precede l’arrivo della maglia rosa, la città si veste a festa in tema con il Giro. Il comitato locale invita commercianti e cittadinanza ad allestire vetrine e balconi dedicati alla bicicletta e alla Grande Partenza.

BENVENUTI A BIELLA!

Quando: durante le iniziative collaterali. Dove: Centro Città

Il comitato organizzatore locale della partenza del Giro d'Italia rivolge il più cordiale e caloroso benvenuto a tutti gli amanti del ciclismo, dello sport in generale e ai fans del grande Pirata Marco Pantani e dei tanti grandi campioni che con la loro presenza hanno nobilitato le strade cittadine e del Biellese.

PREMIAZIONI E SOLIDARIETA'

Quando: domenica 9 maggio (pomeriggio). Dove: Fons Vitae

Conclusione delle iniziative di giornata con momenti benefici a favore di Fondazione Pantani e associazione Miky Boys. Collegamento video con mamma Tonina Pantani (evento in streaming). A seguire premiazione concorso "Vetrine in Rosa", gare del mattino e selfie area.

CICLOPEDALATA BIELLA-OROPA “MONTAGNA PANTANI”

Quando: sabato 8 maggio (ore 14). Dove: piazza Cisterna (Piazzo)

Raduno e partenza della Ciclopedalata a Oropa dedicata alle imprese di Marco Pantani. Manifestazione aperta a tutti senza vincolo di classifiche e limite di tempo. Evento di interesse Nazionale. Organizzazione CSEN/Pedale Cossatese con Fondazione Pantani/Fans Club Pirata Piemonte e dintorni. Inoltre CSEN organizzerà le seguenti manifestazioni: prima, seconda e terza tappa “Pollone Bici Tour” (1, 2, 8 maggio) settore strada; tour “Favaro-Oropa” (8 maggio) settore fuoristrada; Tour della Baraggia “Savana Biellese” (9 maggio) settore fuoristrada; tour “Bielmonte-Alpe di Mera-Bielmonte” (28 maggio), settore fuoristrada.

ESORDIENTI SUI PEDALI - 1° TROFEO MARCO PANTANI

Quando: domenica 9 maggio (ore 9,30). Dove: via Italia/p.zza V. Veneto

Gara riservata ai tesserati FCI di età tra i 13 e i 14 anni. Strada asfaltata, circuito cittadino.

ALLIEVI SUI PEDALI - 1° TROFEO MIKY BOYS

Quando: domenica 9 maggio (ore 9,30). Dove: via Italia/p.zza V. Veneto

Gara riservata ai tesserati FCI di età tra i 15 e i 16 anni. Strada asfaltata, circuito cittadino.

PERCORSO PER BIMBI IMMERSI NELLA NATURA

Quando: domenica 9 maggio (ore 14,30). Dove: giardini Zumaglini

Per i bambini che desiderano passare un pomeriggio all'aperto con la loro bicicletta, cosa di meglio che un percorso libero nel cuore dei Giardini Zumaglini?

APPUNTAMENTI ITINERANTI CON I TESTIMONIAL

Quando: 8 e 9 maggio (durante gli eventi). Dove: Centro Città

Momenti di incontro itineranti con il testimonial del Comitato di tappa e della Fondazione Marco Pantani Gianni Drudi, celebre artista romagnolo "Re" del Fiky Fiky e autore del brano di successo “Pedala Pirata”. Ogni cerimonia ufficiale sarà supportata dalla presenza del gettonato intrattenitore biellese Niccolò Poratelli.