Applausi e pollici in alto per Ginnastica Biella

Difficile pensare ad un miglior risultato per Ginnastica Biella impegnata nella terza ed ultima prova del Campionato Allieve Gold di Ginnastica Artistica femminile. A Torino, domenica 25 aprile, in categoria Allieve 3, Veronica Pastorato vince e Rebecca Cangiano si piazza al secondo posto. In classifica generale regionale sono rispettivamente seconda e terza. Per Giulia Gaggino, una bellissima gara, che conferma il suo continuo miglioramento. Presto anche per lei arriveranno risultati prestigiosi!

In Categoria Allieve 4 invece, Agnese Vella si è guadagnata la terza posizione, mentre in classifica generale regionale è seconda ad un soffio dal primo posto. Questa memorabile giornata, proietta Ginnastica Biella alle fasi nazionali che si terranno a Fermo nelle Marche a fine maggio, dove si spera di ben figurare. Secondo la tecnica Irina Sitnikova, che segue ogni atleta con un programma personalizzato, i margini di miglioramento di queste ragazzine sono ancora molto elevati e il lavoro che si sta facendo - passo a passo - comincia ad entrare nel vivo solo ora.

La società, da poco costituita, può quindi già contare su un nutrito gruppo di promettenti ginnaste, che, seppur giovanissime, hanno ormai una buona esperienza che permette loro di gestire le gare con tranquillità. Irina a fine gara ha tenuto a precisare che "Il merito di questi risultati risiede in un ambiente sereno, un eccezionale affiatamento del gruppo, e nella disponibilità di una struttura creata su misura per questa disciplina". Il presidente Alberto Conterio si congratula con le atlete a nome dell'intera società.