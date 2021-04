Biella si risveglia in zona gialla: ecco cosa riapre e cosa si può fare da oggi

Biella e il Piemonte si risveglia in zona gialla. Cambio di colore, da stamattina, per tutta la regione, tranne la provincia di Cuneo (che dovrà attendere giovedì).Vediamo dunque cosa cambia a partire da oggi. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

SCUOLE

In zona rossa va garantita la presenza di almeno il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti; in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca”. Per quanto riguarda l’università, “dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno”.

BAR E RISTORANTI

In zona gialla, riaprono bar e ristoranti, anche alla sera, sebbene solo all’aperto.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Si potranno valicare i confini tra regioni gialle, mentre per spostarsi tra rosse e arancioni bisognerà presentare una “Green Card” che certifichi l’effettiva guarigione dal Covid, tampone negativo o avvenuta vaccinazione.

COPRIFUOCO E VISITE AI PARENTI

Niente da fare per lo spostamento del coprifuoco, che resta attivo dalle 22 alle 5 del mattino. Le visite ai parenti dal 1° maggio al 15 giugno saranno sempre contingentate, ma si passa da due a un massimo di quattro persone una volta al giorno. Tra regioni gialle ci si potrà recare sempre nelle seconde case, mentre per zone rosse e arancioni valide le regole di spostamento all'interno della propria regione per i membri della stessa famiglia.

TEATRI E CINEMA

In fascia gialla, riparte anche il settore della cultura e dello spettacolo. Sale da concerto, cinema e teatri potranno ospitare di nuovo il pubblico, che dovrà prenotare i posti a sedere preassegnati e distanziati. Capienza massima al 50% di quella autorizzata, il numero massimo comunque non potrà essere superiore a 500 al chiuso e mille all’aperto. Dal 1° giugno ripartiranno anche stadi e palazzetti per le competizioni agonistiche. In questo caso capienza massima al 25% con stessi limiti di persone. Tutto ancora chiuso in zona arancione e rossa invece.

SPORT

Da oggi si può di nuovo giocare a calcio, a pallavolo e altri sport di contatto, ma la doccia è off limits: solo a casa. Dal 15 maggio nelle zone gialle riapriranno le piscine all’aperto e con ingressi contingentati. Dal 1° giugno solo in zona gialla riaprono anche palestre con ingressi contingentati e distanziamento, anche in questo caso vietato però l’accesso agli spogliatoi.