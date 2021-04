L’assessore regionale Chiorino in visita al centro vaccinale di Cavaglià insieme ai sindaci Mosè Brizi e Manuela Chioda

Questa mattina l’assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione professionale Elena Chiorino ha visitato il centro vaccini di Cavaglià, allestito presso il salone polivalente comunale, coordinato dalla Croce Rossa locale insieme ai volontari della protezione civile e ai nonni vigile. Ad accogliere l’assessore Chiorino, il sindaco Mosè Brizi accompagnato dal vice sindaco Giorgio Cabrio con l’assessore Sandra Nicolello e Manuela Chioda, sindaco di Salussola.

“La mia visita ha voluto dare un segnale di presenza e di vicinanza alla comunità - ha commentato l'assessore - che unisco ad un sentito ringraziamento verso tutti coloro che stanno lavorando affinché il sistema di vaccinazione funzioni puntuale, l’unica arma a nostra disposizione per combattere questa battaglia e tornare il prima possibile ad una vita normale”.

Nella giornata di sabato 24 aprile sono state vaccinate 500 persone, concludendo così il primo ciclo di somministrazione agli ultra settantenni. Quattro i medici impegnati nella campagna vaccinazione, Francesco Scarcella, Rosaria Russolillo, Federico Saettona e Maria Stella Pamparana per un bacino di utenti complessivo (tra Cavaglià, Salussola e paesi limitrofi) di circa 10 mila persone. “L'amministrazione di Cavaglià ha molto apprezzato la visita dell’Assessore Chiorino, quale rappresentante della Regione Piemonte, a dimostrazione della vicinanza sul territorio dei nostri amministratori regionali. Un giusto riconoscimento ed apprezzamento nei confronti dei medici locali, di tutto il personale sanitario, dei volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e nonni vigile, dal momento che senza il loro prezioso apporto ed impegno, tale servizio non si sarebbe potuto effettuare, così come senza la preziosa collaborazione con i sindaci del territorio. Mi unisco, come sempre, nel ringraziare tutte quelle persone in genere che, anche a scapito del loro prezioso tempo, collaborano e continuano a collaborare al fine di rendere possibili questi fondamentali servizi per la collettività".

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Salussola: “Una bella iniziativa che da visibilità alla rete del territorio per quanto riguarda le associazioni e i comuni che collaborano insieme – commenta il Manuela Chioda - importante è vedere la medicina in senso proattivo, ovvero non di curare il sintomo, ma di prendersi cura delle persone: queste giornate sono un esempio in cui tutti hanno fatto la loro parte per il bene della comunità”.