Dopo il flop del 2020, i Distretti piemontesi puntano sul rimbalzo del 2021 e sulla "vicinanza"

La speranza è quella di poter osservare un buon rimbalzo nel 2021, soprattutto nella filiera metalmeccanica. Mentre il processo di recupero sarà più lento per il Sistema moda. Ma i valori su cui il nostro tessuto produttivo deve continuare a puntare sono quelli della vicinanza: le filiere di prossimità rimangono infatti un fattore competitivo nei distretti piemontesi: i fornitori sono molto più vicini ai committenti di quanto avviene altrove. Nei distretti piemontesi la distanza delle forniture è pari a 116 chilometri, 41 chilometri in meno di quanto osservato nelle aree non distrettuali italiane.

La situazione a livello nazionale

Se il Piemonte non ride, di certo anche il resto d'Italia ha di che leccarsi le ferite. Dopo un calo di fatturato stimato pari al 12,2% nel 2020, infatti, anche su scala nazionale per il 2021 è atteso un rimbalzo dei livelli produttivi, con un incremento dell’11,8%. Il recupero sarà parziale e lascerà il fatturato dell’aggregato distrettuale del 3% circa inferiore al livello del 2019. Anche lungo tutta la Penisola pesano le difficoltà del Sistema moda e, più in generale, una prima parte dell’anno ancora penalizzata dalla pandemia.

Messina: "La banca è al fianco delle filiere"

Alla luce di questi dati, il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ribadito come il gruppo bancario è "idealmente posizionato, grazie alla propria rete, per garantire un approccio integrato, inclusivo e trasversale rispetto a imprese capo-filiera, PMI micro-imprese e start up, necessario per accelerare iniziative di sistema lungo la supply chain, che abilitino progetti di innovazione e transizione sostenibile, con un impatto positivo su competitività internazionale, resilienza e sostenibilità di tutte le imprese, incluse quelle di piccola e media dimensione".

"Per continuare a giocare il ruolo a sostegno dell’economia reale e di accelerazione della crescita e, al contempo, per proporsi quale grande soggetto istituzionale a supporto dell’attuazione del Recovery Plan - aggiunge -, Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione nell’orizzonte del PNRR oltre 400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine".