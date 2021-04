Dante e le arti liberali: all’ITIS Q. Sella l’incontro con l'ex allieva Francesca Carnazzi

Come ha fatto Dante a integrare entro la Commedia le “scienze” che apparentemente dalla poesia sono più distanti, rendendole strumenti per veicolare i profondi significati dell’opera? É possibile fare poesia con i numeri, con le figure geometriche, con i corpi celesti e con le note musicali?

Attraverso la lettura e l’analisi di alcune terzine del Paradiso, ha risposto a queste domande la dott.ssa Francesca Carnazzi, attualmente dottoranda in “Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università degli Studi di Verona e vincitrice del premio “miglior laureata del Corso di laurea in Lettere”, per l’Anno Accademico 2016-2017, del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il 15 e il 16 aprile, la giovane studiosa è stata la relatrice degli incontri organizzati dalla prof.ssa Monica Aguggia e rivolti al triennio del Liceo Scienze Applicate sul tema “Dante e le scienze.

Le arti del quadrivio nel Paradiso: alcuni esempi”. Dopo una breve nota di contesto relativa alla Firenze tra i sec. XIII e XIV e alcuni cenni alla vita di Dante, Francesca Carnazzi ha illustrato il rapporto tra il poeta e le “scienze”: ha spiegato ai ragazzi cosa e come studiava uno studente vissuto più di settecento anni fa durante il suo percorso di formazione; ha parlato, quindi, anche delle arti liberali, soffermandosi, in particolare, sulle arti del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia e musica) e sulla loro presenza, principalmente in forma di riferimenti tematici e di figure retoriche, nella cantica del Paradiso. Gli interventi degli studenti hanno sottolineato come oggi più che mai si senta l’esigenza di un’integrazione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche, al fine della formazione di donne e uomini non solo colti, ma soprattutto liberi.