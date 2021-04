Attimi di paura a Ponderano nella serata di oggi, 23 aprile, per un incendio divampato nel giardino di un'abitazione di via Mazzini. Le fiamme, le cui cause sono al momento sconosciute, hanno bruciato una palma e colpito la tettoia della casa. Con i quattro mezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia. Al momento pare che nessuno sia rimasto coinvolto.