Scontro tra auto e moto sulla Serra, ciclista in ospedale FOTO

Incidente sulla Serra nel pomeriggio di oggi, 22 aprile. Una strada che unisce Biellese e Canavese spesso teatro di incidenti, in particolar modo motociclistici e soprattutto, ovviamente, quando il caldo inizia a farsi sentire. Lo scontro tra un'auto e una moto, che si sarebbe verificato per motivi legati alla mancanza di precedenza, è avvenuto tra Palazzo Canavese e Bollengo, ma anche sul versante biellese si verificano numerosi incidenti. Ferito il centauro a bordo della due ruote, affidato ai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri di Ivrea, che si occuperanno si stabilire le dinamiche dell'accaduto dopo aver rilevato l'incidente.